Veja os principais concursos abertos do Brasil

Você sonha em trabalhar no serviço público e ter estabilidade, bons salários e benefícios? Então, você precisa ficar por dentro dos concursos abertos do Brasil que estão com vagas disponíveis ou previstas para 2023.

São diversas opções para quem quer ingressar na carreira pública, em diferentes órgãos e entidades, para todos os níveis de escolaridade e áreas de atuação. Neste artigo, vamos te mostrar os principais concursos abertos do Brasil, com dicas de como se inscrever, se preparar e se destacar na prova. Sendo assim, acompanhe!

Concurso Câmara dos Deputados

Um dos concursos mais aguardados do ano é o da Câmara dos Deputados, que seleciona profissionais para o cargo de Analista Legislativo, nas áreas de Consultoria Legislativa, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira e Taquigrafia. São 140 vagas para quem tem nível superior na área de interesse. O salário inicial é de R$ 34.812,19, um dos mais altos do país.

As inscrições estão abertas até o dia 04/10/2023, no site da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa é de R$ 120,00. Sendo assim, a prova objetiva será aplicada no dia 14/11/2023, nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

Esse é um concurso muito disputado e exigente, que requer uma preparação de alto nível. Por isso, é importante estudar com antecedência e focar nas matérias específicas da área escolhida.

Além disso, é essencial resolver questões e simulados da banca Cebraspe, que tem um estilo peculiar de cobrar os conteúdos.

Concurso Exército

Outro concurso muito procurado é o do Exército Brasileiro, que abriu diversos editais para preencher mais de 1.000 vagas em diferentes níveis e modalidades.



Você também pode gostar:

Então, um dos editais é o dos Colégios Militares, que oferece 390 vagas para ingresso no 6º ano do ensino fundamental e na 1ª série do ensino médio. As vagas são distribuídas por 13 colégios militares espalhados pelo país. Desta maneira, para participar, é preciso ter entre 10 e 13 anos para o ensino fundamental e entre 14 e 18 anos para o ensino médio.

As inscrições já passaram o prazo final de inscrição, que era dia 03/09/2023, no site do Exército. A taxa é de R$ 95,00 e a prova objetiva ocorrerá no dia 17/10/2023.

Esse é um concurso que atrai muitos candidatos que desejam estudar em uma instituição de ensino reconhecida pela qualidade e pela disciplina. Então, para se sair bem na prova, é preciso ter uma boa base nas disciplinas de português, matemática, história e geografia. Além disso, é preciso estar atento às normas e aos valores da instituição militar.

Concurso IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também está com vários processos seletivos abertos para contratar temporariamente profissionais para atuar nas pesquisas e no Censo Demográfico.

Um dos editais é o que abre 120 vagas para o cargo de Codificador Censitário, que exige nível médio completo e conhecimentos básicos de informática. O salário é de R$ 1.308,00, mais auxílios alimentação, transporte e pré-escolar. As inscrições devem ser feitas até o dia 28/09/2023, no site da banca, o IBFC.

A taxa é de R$ 25,77, e a prova objetiva está prevista para o dia 31/10/2023. Esse é um concurso que oferece uma oportunidade de trabalho temporário em um órgão renomado e respeitado pela sociedade. Para se preparar para a prova, é preciso estudar as matérias de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos sobre o IBGE e o Censo Demográfico.

Além disso, é preciso ter habilidade com informática e códigos alfanuméricos.

Concurso TRF-3

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, publicou um edital com 21 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário. As vagas são para as áreas administrativa, judiciária, apoio especializado e tecnologia da informação.

Sendo assim, os salários variam de R$ 8.501,45 a R$ 13.202,62, o que depende do cargo e da escolaridade, e as inscrições serão abertas no dia 12/09/2023 e vão até o dia 29/09/2023, no site da banca que organiza, a Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa é de R$ 95,00 para nível médio e R$ 125,00 para nível superior. A prova objetiva ocorrerá no dia 05/12/2023.

Esse é um concurso que oferece uma chance de ingressar no poder judiciário federal, com uma das melhores carreiras públicas do país. Para se dar bem na prova, é preciso estudar as matérias de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, direito constitucional, direito administrativo e conhecimentos específicos da área pretendida.

Além disso, é preciso ter familiaridade com a banca FCC, que tem um estilo mais tradicional e conteudista.

Esses são apenas alguns dos principais concursos abertos do Brasil em 2023. Não perca tempo e comece a estudar hoje mesmo!