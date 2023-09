Veja os valores mais baratos de seguro para os carros mais vendidos no Brasil

O programa de carros populares do governo federal, que se iniciou no dia 5 de junho deste ano, e final no dia 7 de julho, movimentou a indústria de automóveis 0km no Brasil. Com isso, muitos compradores saíram em busca de um seguro para cobrir certas eventualidades que podem ocorrer com o veículo, como em casos de colisão, roubo, furto, entre outros.

No entanto, existem muitos seguros de automóveis disponíveis no mercado, gerando uma dúvida sobre quais são os melhores e mais baratos. Sendo assim, conforme noticiado pelo Motor Show, e com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a Youse, plataforma digital de seguros, fez um levantamento sobre os seguros mais baratos para carros mais vendidos no mês de agosto.

Desta maneira, os consumidores conseguem realizar comparações, encontrando o seguro que mais atende suas necessidades. É importante destacar que as cotações feitas no levantamento utilizam um perfil base. Este perfil pode ser feminino ou masculino, e utiliza um exemplo de consumidor de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo, para uso particular do veículo.

Além disso, o levantamento dos seguros mostra opções de planos divididos em Essencial, Médio e Completo, que possuem variações nas coberturas e nos preços. Confira a seguir.

Levantamento dos seguros de automóvel

Confira a seguir o levantamento dos seguros mais baratos de automóvel, lembrando que a ordem do ranking é de acordo com os 10 carros mais vendidos no mês de agosto:

RANKING VERSÃO MASCULINO FEMININO 1 ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT R$ 155,47 mensais R$ 134,79 mensais 2 POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P R$ 152,35 mensais R$ 132.21 mensais 3 STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS R$ 321,02 mensais R$ 270,11 mensais 4 HB20 CONFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT R$ 195,33 mensais R$ 167,36 mensais 5 ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT R$ 159,63 mensais R$ 138,19 mensais 6 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P R$ 142,29 mensais R$ 124,00 mensais 7 TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT R$ 209,75 mensais R$ 179,17 mensais 8 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX R$ 183,78 mensais R$ 157,92 mensais 9 HR-V EX 1.5 FLEX SENSING 16V 5P AUT R$ 215,81 mensais R$ 184,11 mensais 10 T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT R$ 296,38 mensais R$ 249,97 mensais

É importante destacar que esses valores de seguro são referentes ao plano Essencial, que não possui cobertura completa. Além disso, os seguros estão disponíveis em todas as versões de veículos citados, sendo eles Gasolina ou Flex.



Como pode ser visto, o Fiat Mobi possui seguro mais barato, com o valor de R$ 124 mensais para o público feminino e R$ 142,29 para o masculino. Já o líder de vendas em agosto, o Chevrolet Onix hatch, possui preços partindo de R$ 134,79 mensais para o perfil feminino e R$ 155,45 para o masculino. Por fim, o Volkswagen Polo, vice-líder de vendas, possui valores que variam de R$ 132,21 mensais para o público feminino e R$ 152,35 para o masculino.