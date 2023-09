veja quais números mais saem na loteria

Casa própria, investimentos, viagens, carro: o que você compraria se ganhasse uma bolada em um dos concursos das loterias? Acumulada em R$ 48 milhões para o sorteio deste sábado (02), a Mega-Sena promete premiar um sortudo que acertar as seis dezenas contempladas no globo, o que tem levado milhares de jogadores assíduos às lotéricas para realizar seus jogos.

No entanto, apesar de cada um ter um método exclusivo para escolher seus palpites, algumas dezenas costumam sair com frequência nos resultados. Visando auxiliar os apostadores, confira o ranking dos números que mais saíram na modalidade mais requisitada das dez que estão em vigor.

Quais números mais saem na Mega-Sena?

Segundo o portal Uol, o número 10 é o mais contemplado nos sorteios, saindo em 304 oportunidades. Em segundo lugar vem o 53, que já foi sorteado 302 vezes. Já o terceiro lugar fica com o número 05, sorteado 289 vezes. Veja o ranking.

10: 304 vezes 53: 302 vezes 05: 289 vezes 37: 283 vezes 34 e 33: 281 vezes 23: 280 vezes 4: 278 vezes 44, 42 e 30: 277 vezes 32, 35, 38 e 41: 276 vezes 17: 275 vezes

Números raros

Todavia, assim como alguns números são mais sorteados, outros são raros de sair. Entre esses: 26, 21, 55, 15, 22, 48, 31,9, 3, 40 e 7.

Último resultado da Mega-Sena (2627)

13-25-31-43-57-58



Outros acertos

5 acertos – 56 apostas ganhadoras (R$ 55.477,63)

4 acertos – 4.691 apostas ganhadoras (R$ 946,11)

Entenda como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil entre as 10 que estão em vigor. Dessa forma, para jogar, basta marcar seis números dos 60 disponíveis no volante e pagar sua aposta mínima no valor de R$ 5. No entanto, quanto maior a quantidade de números, maior o valor do palpite, que segue uma tabela fixa estipulada pela Caixa.

Aposta virtual e presencial

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, escolhendo seis números no valor de R$ 5,00, e virtualmente, através do site e aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30. Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Como ganhar na Mega-Sena?

Para sair vitorioso, o apostador precisa acertar as seis dezenas (sena), cinco (quina) ou quatro (quadra). Cada palpite certo ganha uma porcentagem dos 43,35% do prêmio bruto da arrecadação. Ou seja, quem atingir os seis números recebe 35%, enquanto cinco e quatro recebem 19%. No entanto, caso não exista ganhador, o valor acumula para o próximo concurso.

Arrecadação Mega-Sena

Visando melhorar a qualidade de vida dos apostadores, uma parte da quantia arrecadada é repassada para o governo federal para investimento no Fundo Nacional da Cultura (FNC), Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN),Ministério do Esporte (Ministério da Cidadania),Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e outras áreas.

Bolão da Caixa

Uma possibilidade para quem quer sair vitorioso e não tem nenhum palpite é adquirir um Bolão Caixa no valor mínimo de R$ 15. Além disso, também existe a alternativa de comprar cotas dos bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas. O valor mínimo da cota é de R$ 6. além disso