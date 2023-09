veja quais os possíveis temas para a prova

Quem está se preparando para a redação Enem 2023, sabe que há alguns temas que estão sendo cogitados para a prova. Então, vale saber quais são para começar a se preparar para a prova.

O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país. Portanto, garantir uma boa nota na redação pode fazer com que você conquiste sua tão sonhada vaga.

Vale lembrar que a redação acontece no primeiro dia de prova. Além disso, também são feitas 90 questões, sendo metade de linguagens e a outra metade de ciências humanas.

Possíveis temas para a redação Enem 2023

Os estudantes devem se preparar para o Enem obtendo conhecimentos sobre problemáticas atuais. Afinal, a prova tende a cobrar essas questões especialmente na redação.

Entre os temas cotados para a redação Enem 2023 estão:

Impactos da pandemia na educação;

Violência doméstica contra crianças;

Importância do voto no exercício da democracia;

Crescimento econômico pós-pandemia;

Valorização do trabalho docente;

Educação alimentar e seus desafios na contemporaneidade brasileira;

Sub-representação feminina na política;

Turismo sustentável;

Por fim, os desafios da saúde pública frente à queda da vacinação infantil.

Vale lembrar que essas são apenas sugestões de temas de acordo com estudiosos da área. Mas, é válido estudar algumas referências sobre eles para estar preparado para a redação.

Na redação do Enem sempre são apresentados textos base, que servem como guia dos alunos. Porém, ter informações extras para acrescentar faz com que sua pontuação seja maior, pelo domínio do tema.



Dicas para uma boa redação

Além de conhecer os possíveis temas da redação Enem 2023, vale também conferir algumas dicas que vão ajudá-lo a conquistar um resultado ainda mais satisfatório na prova.

A princípio, lembre-se que a redação do Enem é dissertativa-argumentativa. Então, o aluno precisa apresentar o tema de uma forma clara, já na introdução. Portanto, deve contextualizar o assunto.

Nos demais parágrafos é preciso que o aluno faça a argumentação, com uma base sólida e dados reais. Além disso, é válido usar citações de filmes, séries, livros e músicas, que mostram ainda mais domínio do tema.

Por fim, termine seu texto com uma proposta que resolva o problema solucionado. Aliás, é importante que tenham referência com os seus argumentos e que a redação completa tenha um sentido lógico.

Veja mais algumas dicas para garantir todo o sucesso na redação Enem 2023:

Defina sua tese e trace uma prévia do texto;

Destaque a problemática relacionada ao tema;

Cite e contextualize o tema com livros, filmes ou fatos;

Seguindo essas dicas você consegue construir um raciocínio mais claro para desenvolver sua redação.

As competências da redação do Enem

A redação Enem 2023 vale 1000 pontos ao todo, sendo que são consideradas cinco competências, com cada uma valendo 200 pontos. Assim, veja quais são elas a seguir e o que é avaliado:

Competência 1: demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; A competência 2 é verificar se o aluno compreende a proposta da redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, lembrando sempre da estrutura do texto dissertativo-argumentativo; Competência 3: o aluno deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar os dados, fatos, informações, opiniões e argumentos para defender seu ponto de vista; Na competência 4 é avaliado se o aluno demonstra conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; Por fim, na competência 5 verifica-se se foi elaborada uma proposta de intervenção para o problema em questão, mas sempre respeitando os direitos humanos.

Ao finalizar o exame, a redação é avaliada por dois corretores distintos. Dessa forma, se houver uma diferença de mais de 100 pontos pontos total nas competências ou de 80 pontos em alguma específica, um terceiro corretor é acionado.

Cronograma da Redação Enem 2023

Agora que já descobriu os possíveis temas da redação Enem 2023, você deve se preparar para não perder nenhuma data do cronograma da avaliação. Então, verifique quais são as próximas datas:

5 e 12 de novembro acontecem as provas;

24 de novembro é divulgado o gabarito;

16 de janeiro de 2024 são publicados os resultados.

É essencial que os alunos se atentem especialmente com os dias das provas. Afinal, se perderem alguma só poderão realizar no próximo ano. Portanto, prepare-se para não enfrentar problemas nessas datas.