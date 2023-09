Veja qual é a região do país que mais usa o Pix

Qual é a região do país que mais faz uso do Pix? No final da última semana, o Banco Central (BC) divulgou novos dados sobre este assunto. De acordo com a autarquia, a quantidade de transferências por este novo sistema é maior nos estados onde existem menos opções de saques em agências bancárias.

Em resumo, o que o Banco Central está dizendo é que quanto menos bancos uma região registra, maior é o número percentual de pessoas fazendo o Pix. Afinal de contas, o novo sistema de transferência não exige a ida até uma agência bancária, o que facilita o processo de envio do dinheiro.

Qual é a região que mais usa o Pix?

O Norte

Em números absolutos, é óbvio que a região que mais utiliza o Pix é o sudeste, já que estamos falando de uma população muito maior do que as demais regiões. Mas do ponto de vista relativo, formato mais justo de se medir esta questão, quem está liderando este ranking é a região Norte.

O motivo é justamente a quantidade menor de agências bancárias disponíveis naquela região. Boa parte da população nortista reside em cidades menores que não contam com um ponto físico de banco. No norte, a média geral é de 21 transações de Pix por pessoa.

Quando se leva em consideração apenas os estados, é possível afirmar que Amazonas, com 26 operações por pessoa, e Amapá, com 24 operações por pessoa, são as duas unidades da federação que contam com as maiores médias de Pix per capita em todo o Brasil.

O Nordeste

O Norte é seguido pelo Nordeste, que conta com uma média de 19 transações por pessoa. Neste caso, o número de agências físicas vem caindo nos nove estados. Isso acontece por uma série de motivos, como a violência, por exemplo. Muitos bancos temem abrir novas agências em cidades do interior, devido ao alto número de explosões de caixas eletrônicos por criminosos.

Desta forma, também no Nordeste, o Pix vem se tornando cada vez mais uma das poucas saídas para a realização da transação via Pix.

Dados oficiais da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) indicam que apenas 40% das cidades nordestinas contam com algum banco físico atualmente. Com isso, vários nordestinos precisam se deslocar para um outro município para conseguir realizar uma transferência. É neste sentido que o Pix entra com força nestas localidades.

Crescimento

De acordo com o Banco Central, o número de transações do Pix vem crescendo ano após ano. Em dezembro de 2022, foram registrados 2,9 bilhões de operações em 2022, contra 1,4 bilhão de um ano antes. Neste mesmo período de tempo, o valor transacionado saiu de R$ 718 bilhões para R$ 1,2 trilhão.

“Avançou a cobertura de telefonia e internet no país, ao mesmo tempo em que os bancos vêm encolhendo o número de agências físicas. A criação do Pix, que é gratuito, trouxe uma verdadeira revolução para as pessoas que moram em pequenas cidades, distantes dos grandes centros”, disse Bruno Diniz, sócio da consultoria de inovação Spiralem, focada em serviços financeiros, em entrevista.

Além disso, a avaliação geral dos especialistas é de que nada está conseguindo frear o avanço do Pix, nem mesmo o aumento da criminalidade. Esperava-se que parte da população pudesse deixar de usar este sistema pelo temor de ser assaltado e ter a sua chave entregue a um criminoso, mas este temor não estaria fazendo com que as pessoas deixassem de usar o sistema.

“A criminalidade não atrapalhou a evolução do serviço, que está crescendo com novas funcionalidades, como Pix Saque, Pix Troco e, em breve, o Pix sem internet”, disse Luiz Miguel Santacreu, analista de bancos da Austin Rating, agência de classificação de risco, em entrevista divulgada pelo jornal O Globo nesta semana.





Fonte: Notícias Concursos