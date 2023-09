veja quando o dinheiro estará na sua conta

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios referentes ao mês de setembro de 2023. Essas informações são de extrema importância para os 37 milhões de aposentados e pensionistas que dependem desses repasses.

Como consultar a data de recebimento?

As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício recebido. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os depósitos ocorrem em datas diferentes dos beneficiários que recebem acima desse valor.

Para verificar a data de pagamento, é necessário observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se um cartão possui o número 123456789-0, o dígito final relevante é o 9.

Aqueles com histórico de recebimento devem seguir o padrão habitual.

Calendário de Pagamentos do INSS de setembro

Abaixo, listamos as datas de pagamento do INSS referentes a setembro de 2023:

Beneficiários com até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de setembro

Final 2: 26 de setembro

Final 3: 27 de setembro

Final 4: 28 de setembro

Final 5: 29 de setembro

Final 6: 2 de outubro

Final 7: 3 de outubro

Final 8: 4 de outubro

Final 9: 5 de outubro

Final 0: 6 de outubro



Beneficiários acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 2 de outubro

Final 2 e 7: 3 de outubro

Final 3 e 8: 4 de outubro

Final 4 e 9: 5 de outubro

Final 5 e 0: 6 de outubro

Consulta ao extrato do INSS

Os segurados do INSS podem acessar o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento e realizar agendamentos ou remarcações de perícias por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. É necessário utilizar a conta Gov.br, que é o login unificado para os serviços digitais do governo federal.

Essas plataformas oferecem informações importantes relacionadas ao INSS, auxiliando os segurados com os benefícios da seguridade social.

Benefícios do INSS

Além das diferentes modalidades de aposentadoria, o INSS engloba uma variedade de benefícios que desempenham um papel fundamental no apoio aos cidadãos brasileiros em momentos diversos de suas vidas. Alguns desses benefícios incluem:

Auxílio-doença: destinado a trabalhadores que estão temporariamente incapacitados de exercer suas atividades laborais devido a problemas de saúde.

Auxílio-reclusão: benefício destinado aos dependentes de segurados do INSS que estão presos em regime fechado.

Pensões: fornecidas aos dependentes de segurados falecidos.

Salário família: benefício destinado a trabalhadores de baixa renda com filhos menores de 14 anos.

Salário maternidade: benefício concedido às mulheres seguradas do benefício concedido às mulheres seguradas do INSS durante o período de licença-maternidade.

Pecúlio: benefício pago aos dependentes de segurados falecidos que não possuíam tempo suficiente de contribuição para a aposentadoria.

Seguro-defeso: benefício destinado a pescadores profissionais durante o período de defeso, quando a pesca é proibida para preservação das espécies.

Esses são apenas alguns exemplos dos benefícios oferecidos pelo INSS, que desempenham um papel crucial no suporte financeiro e social dos brasileiros.

Ademais, o calendário de pagamentos do INSS é uma informação essencial para os milhões de aposentados e pensionistas que dependem desses repasses mensais. É importante ficar atento às datas de pagamento para garantir o recebimento correto dos benefícios.

Além disso, o INSS oferece diversas modalidades de benefícios que visam amparar os cidadãos em diferentes situações, como auxílio-doença, pensões, salário maternidade, entre outros. É fundamental conhecer esses benefícios e saber como solicitá-los quando necessário.

Para acessar informações específicas sobre o seu benefício, como o extrato de pagamento e agendamentos de perícias, é possível utilizar o aplicativo do INSS e o site Meu INSS, sempre utilizando a conta Gov.br.

O INSS desempenha um papel importante na proteção social dos trabalhadores brasileiros, garantindo o direito a benefícios essenciais. Portanto, é fundamental estar informado e acompanhar as atualizações do calendário de pagamentos e demais informações relacionadas ao instituto.

