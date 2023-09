Veja quem pode receber o abono referente ao ano-base 2021

Os trabalhadores brasileiros que possuem direito ao PIS/Pasep e ainda não efetuaram o saque do abono salarial correspondente ao ano-base de 2021 têm um prazo limite se aproximando. De acordo com informações divulgadas pelo Governo Federal, a data final para a retirada dos valores é o dia 28 de dezembro de 2023.

O valor do PIS/Pasep pode variar, podendo alcançar até R$ 1.320, dependendo do tempo trabalhado pelo indivíduo durante o ano-base de 2021. Aqueles que tiveram vínculo empregatício durante todos os meses do referido ano têm direito ao valor integral, enquanto aqueles que trabalharam por um período menor receberão o montante proporcional.

Quem pode receber o abono salarial?

Para se qualificar ao abono salarial, é necessário cumprir alguns critérios estabelecidos pelo governo. Os trabalhadores devem ter atuado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias em 2021, com uma remuneração de até dois salários mínimos. Além disso, é imprescindível que estejam inscritos no PIS ou Pasep por, no mínimo, cinco anos.

A medida visa beneficiar trabalhadores de baixa renda, proporcionando um alívio financeiro e estimulando a formalização do emprego. Portanto, aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos devem ficar atentos ao prazo final para o saque do PIS/Pasep, que encerra no final de dezembro deste ano. Não deixe passar essa oportunidade de receber o benefício ao qual tem direito.

Mais informações sobre o PIS/Pasep

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são dois importantes programas sociais que desempenham um papel crucial na vida dos trabalhadores brasileiros. Criados com o objetivo de promover a integração dos trabalhadores e incentivar a poupança, o PIS e o PASEP oferecem benefícios significativos para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado que atuam com carteira assinada. Uma das principais vantagens do PIS é o abono salarial, um benefício anual que proporciona um valor extra aos trabalhadores que atendem aos requisitos estabelecidos. Para ter direito ao Abono Salarial do PIS, o trabalhador deve:



Você também pode gostar:

Ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano-base, que normalmente é o ano anterior ao pagamento do benefício.

Ter recebido uma remuneração média de até dois salários mínimos durante esse período.

Estar inscrito no PIS há, no mínimo, cinco anos.

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O PASEP, por sua vez, é voltado para os servidores públicos, incluindo militares e funcionários de empresas estatais. Assim como o PIS, o PASEP também oferece um Abono Salarial, chamado de Abono PASEP, que segue critérios semelhantes. Para ter direito ao Abono PASEP, o servidor público deve:

Ter trabalhado pelo menos 30 dias como servidor público no ano-base.

Ter recebido uma remuneração média de até dois salários mínimos durante esse período.

Estar inscrito no PASEP há, no mínimo, cinco anos.

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador público na RAIS.

Tanto o PIS quanto o PASEP representam uma forma de incentivar a formalização do emprego e de melhorar as condições financeiras dos trabalhadores brasileiros de menor renda. É fundamental que os trabalhadores estejam cientes dos critérios e prazos para receber esses benefícios e que busquem informações junto às instituições financeiras e aos órgãos governamentais responsáveis para garantir o acesso aos seus direitos.