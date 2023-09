Veja quem recebe aposentadoria do INSS antecipada nesta segunda, 25

Mais de R$ 1,21 bilhão estão sendo antecipados nesta segunda-feira (25) para pagamentos de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na prática, isso significa que alguns grupos sociais poderão receber o benefício previdenciário hoje independente do número final da sua inscrição previdenciária.

De acordo com o Ministério da Previdência, os repasses estão sendo antecipados nesta segunda-feira (25) para os aposentados e pensionistas que residem em um dos 79 municípios do estado do Rio Grande do Sul que estão em situação de calamidade pública, ainda em decorrência do ciclone que matou quase 50 pessoas.

O Ministério da Previdência indica que cerca de 706 mil gaúchos estão sendo impactados pela antecipação dos pagamentos nesta segunda-feira (25). Informações do INSS indicam que os repasses já estão na conta destes usuários desde as primeiras horas da manhã. Não há necessidade de solicitar o pagamento.

Abaixo, você pode conferir a lista de cidades contempladas com esta antecipação:

Caxias do Sul Coqueiros do Sul Cachoeira do Sul Palmeiras das Missões Boa Vista das Missões Passo Fundo Sarandi Getulio Vargas Lajeado do Bugre Santo Expedito do Sul Mato Castelhano Erechim Santa Maria Ibiraiaras Nova Bassano São Jorge Bento Gonçalves Protásio Alves Marau Casca Estação André da Rocha Vacaria Cruz Alta Chapada Montauri Santo Antônio do Palma Água Santa Nova Araçá Campestre da Serra Carlos Barbosa Camargo Panambi São Domingos do Sul Sagrada Família Paraí Jacuizinho Lagoão Santo Ângelo Boa Vista do Buricá Sede Nova Eugênio de Castro Santo Cristo Farroupilha São Sebastião do Caí Jaguarí Ciríaco Sertão Muliterno Candelária Lajeado David Canabarro Estrela Arroio do Meio Montenegro Novo Hamburgo Encantado Muçum Roca Sales Colinas Imigrantes Santa Tereza Sapiranga Cachoeirinha Vanini Nova Roma do Sul Serafina Corrêa Bom Retiro do Sul Cotiporã São Nicolau Cruzeiro do Sul Bom Jesus Ipê Espumoso Charqueadas Coxilha Taquari Itapuca São Jerônimo

Parcela extra

Para além dos pagamentos regulares do INSS, o aposentado e o pensionista que reside em uma destas cidades, também terá o direito de solicitar um pagamento extra do Instituto Nacional do Seguro Social, em valor igual ao que ele já recebe regularmente. Neste caso, no entanto, o valor vai precisar ser devolvido ao governo.

Conforme informações do Ministério da Previdência, a dívida em questão poderá ser quitada em até 36 vezes sem juros, apenas a partir do terceiro mês após a decisão de solicitar o pagamento extra. Os descontos são feitos diretamente na folha de repasses, assim como ocorre no empréstimo consignado.



Pagamentos regulares

Quem não reside em uma das 97 cidades fortemente atingidas pelo ciclone do Rio Grande do Sul precisará seguir as datas regulares. Nesta segunda-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia oficialmente os pagamentos de setembro de aposentadorias e pensões. De acordo com informações do Ministério da Previdência Social, mais de 37 milhões de pessoas estão sendo contempladas.

Assim como ocorreu nos meses anteriores, o calendário de repasses depende necessariamente do valor da aposentadoria ou da pensão. Quem recebe o equivalente ao piso previdenciário de R$ 1.320 segue uma sequência de datas. As pessoas que recebem mais do que este valor precisam se basear em um segundo calendário.

Especificamente nesta segunda-feira (25), os repasses do INSS estão sendo feitos para as pessoas que recebem o equivalente ao piso previdenciário no valor de R$ 1.320 e que possuem o número 1 como final do benefício. De acordo com a autarquia, o depósito está sendo feito de maneira automática na conta do cidadão.

Os calendários do INSS

Abaixo, você pode conferir o detalhamento dos calendários dos pagamentos do INSS para este mês de setembro:

Segurados do INSS que recebem R$ 1.320

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro.

Beneficiários que recebem mais de R$ 1.320

Final 1 e 6: 2 de outubro;

Final 2 e 7: 3 de outubro;

Final 3 e 8: 4 de outubro;

Final 4 e 9: 5 de outubro;

Final 5 e 0: 6 de outubro.