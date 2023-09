Veja quem recebe nesta quarta-feira (20)

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que visa auxiliar famílias em situação de pobreza. Através de repasses mensais, o programa busca garantir uma renda mínima para essas famílias, contribuindo para a melhoria de suas condições de vida.

Neste mês de setembro, a Caixa Econômica Federal está realizando os depósitos do Bolsa Família de acordo com uma tabela específica. Os beneficiários devem ficar atentos às datas de pagamento, pois elas são determinadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

A tabela do Bolsa Família de setembro estabelece que nesta quarta-feira, dia 20, será a vez dos beneficiários com NIS terminando em 3 receberem o pagamento. É importante ressaltar que os repasses serão concluídos na próxima semana, no dia 29.

Retomada do Bolsa Família

O programa Bolsa Família foi relançado como substituto do Auxílio Brasil, buscando atender às famílias em situação de pobreza. Instituído pela Medida Provisória 1.164/2023, o programa continua com um valor mínimo de R$ 600 e também prevê o pagamento de R$ 150 por criança de até 6 anos.

A partir da rodada de junho, foi adicionado um valor de R$ 50 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família. Essa nova composição de valores busca garantir uma renda mínima para as famílias beneficiárias do programa.

Tabela do Bolsa Família de setembro

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário específico, onde os repasses ocorrem nos últimos 10 dias úteis do mês. Confira a tabela do Bolsa Família de setembro:

NIS de final 1 – 18 de setembro

NIS de final 2 – 19 de setembro

NIS de final 3 – 20 de setembro

NIS de final 4 – 21 de setembro

NIS de final 5 – 22 de setembro

NIS de final 6 – 25 de setembro

NIS de final 7 – 26 de setembro

NIS de final 8 – 27 de setembro

NIS de final 9 – 28 de setembro

NIS de final 0 – 29 de setembro



É importante que os beneficiários estejam atentos às datas de pagamento para garantir o recebimento do Bolsa Família dentro do prazo estabelecido.

Como movimentar o Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família podem movimentar o valor recebido de diferentes formas. Na data de crédito indicada no calendário, o beneficiário já pode resgatar o valor. Os cartões e senhas utilizados para o saque do extinto Auxílio Brasil continuam válidos e podem ser utilizados para o recebimento do Bolsa Família.

Além disso, as famílias que recebem o benefício pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, poderão continuar movimentando o valor pelo aplicativo. Essa facilidade proporciona mais agilidade e comodidade para os beneficiários do Bolsa Família.

Benefícios do novo Bolsa Família

O Programa Bolsa Família é composto por diferentes benefícios, visando atender às necessidades específicas das famílias beneficiárias. Conheça os principais benefícios do novo Bolsa Família:

Benefício de Renda de Cidadania: Pago para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa.

Benefício Complementar: Pago às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família. O complemento é calculado para garantir que nenhuma família receba menos do que o valor de R$ 600.

Benefício Primeira Infância: Repasse no valor de R$ 150 por criança com idade entre 0 e 6 anos.

Benefício Variável Familiar: Pago às famílias que tenham gestantes, crianças entre 7 e 12 anos incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos. O valor é de R$ 50 por pessoa que atenda a esses critérios.

Esses benefícios buscam proporcionar uma renda mínima para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, contribuindo para a melhoria de suas condições de vida.

Com a tabela do Bolsa Família de setembro, é possível saber exatamente quando cada beneficiário receberá o pagamento. É importante estar atento às datas e garantir o recebimento dentro do prazo estabelecido. O Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo federal para combater a pobreza e promover a inclusão social.

