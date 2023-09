Veja quem recebeu DINHEIRO EXTRA nesta quinta-feira (14)

Desenvolvido pelo Governo de São Paulo, o programa da Nota Fiscal Paulista incentiva os consumidores a solicitar o documento fiscal durante suas compras. Como estímulo, é realizado mensalmente um sorteio que concede prêmios a alguns dos compradores. Neste mês de setembro, a distribuição do “dinheiro extra” ocorrerá na quinta-feira (14).

Assim como nos meses anteriores, o sorteio de setembro contará com um prêmio principal no valor de R$ 1 milhão, e mais 654 prêmios de menor montante. No total, a premiação destinada à população cadastrada para este sorteio é de R$ 6,7 milhões.

Conforme informações da administração estadual, atualmente, mais de 9 milhões de indivíduos participam do programa da Nota Fiscal Paulista. Assim, eles têm a oportunidade de receber o dinheiro extra sorteado.

O que é o Nota Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulista é um programa de incentivo fiscal do governo do estado de São Paulo. Ele devolve parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos consumidores que solicitam a inclusão do CPF ou CNPJ na nota fiscal no momento da compra.

O programa foi criado em 2007. Ademais, o objetivo de estimular a cidadania fiscal, aumentar a arrecadação de impostos e promover a transparência nas relações de consumo.

Para participar do Nota Fiscal Paulista, os consumidores devem se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Após o cadastro, é preciso solicitar a inclusão do CPF ou CNPJ na nota fiscal no momento da compra.

Os créditos da Nota Fiscal Paulista são gerados mensalmente e podem ser resgatados para:

Pagamento de compras em estabelecimentos comerciais;

Serviços de saúde e educação;

Doados a instituições filantrópicas.



Você também pode gostar:

Os consumidores também podem participar de sorteios mensais e anuais de prêmios em dinheiro.

Como participar do sorteio e da distribuição de “dinheiro extra”?

Para participar do sorteio e concorrer aos prêmios, é necessário que o consumidor solicite que o comerciante emita um documento fiscal com seu CPF no momento da compra. Após isso, o documento fiscal será encaminhado à Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, que procederá com o cadastro no sistema.

Para iniciar o processo, você pode acessar o sistema por meio do site oficial. Ao selecionar a opção “novos cadastros pessoa física”, será necessário fornecer os dados solicitados na tela e aceitar os termos do regulamento do sorteio.

Assim que você tiver concluído essas etapas, a cada R$ 100 em compras registradas no sistema, um novo bilhete eletrônico será gerado. Dessa forma, permitirá a participação no sorteio. Vale mencionar que o limite é de 10 bilhetes por mês por CPF.

Ao participar, você estará concorrendo aos seguintes prêmios mensalmente:

1 prêmio de R$ 1 milhão;

4 prêmios de R$ 500 mil;

10 prêmios de R$ 100 mil;

15 prêmios de R$ 50 mil;

20 prêmios de R$ 10 mil;

50 prêmios de R$ 5 mil;

500 prêmios de R$ 1 mil.

É uma oportunidade emocionante de concorrer a esses prêmios ao solicitar a emissão da Nota Fiscal Paulista e fazer parte desse programa.

Como saber se fui sorteado?

Para verificar se você foi contemplado com algum valor, é necessário acessar a página da Secretaria da Fazenda ou baixar o aplicativo Nota Fiscal Paulista, disponível para Android e iOS.

Ao entrar na plataforma, você deverá fazer login utilizando seu CPF e a senha que foi cadastrada durante o primeiro acesso. Após o login, o sistema exibirá o saldo disponível para saque. Caso você tenha sido sorteado, o valor será visível na tela.

Para retirar o montante, você precisará selecionar a opção “sacar” e fornecer os detalhes da conta bancária para a qual deseja transferir o dinheiro. Importante destacar que a conta bancária deve estar vinculada ao mesmo CPF que foi sorteado na Nota Fiscal Paulista.

Após seguir essas etapas, o valor será creditado em sua conta dentro de um prazo máximo de 20 dias. É um processo simples e conveniente para garantir que você receba os prêmios que possa ter ganhado por meio do programa da Nota Fiscal Paulista.