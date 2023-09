Veja se o calendário de pagamento já foi liberado

Os trabalhadores que estavam empregados em 2022 aguardam com expectativa a oportunidade de sacar o PIS/Pasep no ano de 2024. Vale lembrar que houve atrasos ocasionados pela pandemia de Covid-19, que impactaram o pagamento do abono salarial referente ao ano-base de 2022.

O calendário do abono salarial 2024 destinado ao ano base 2022 será implementado no período de fevereiro a julho do próximo ano. O processo seguirá a organização estabelecida por mês de nascimento ou número final de inscrição nos programas do PIS/Pasep.

Esse padrão já foi estabelecido em anos anteriores, como no pagamento do abono salarial de 2022, associado ao ano-base 2020, assim como o calendário do PIS 2023, relacionado ao ano-base de 2021. A medida busca promover a eficiência e a transparência no pagamento desses benefícios essenciais aos trabalhadores brasileiros.

Cronograma de pagamento do PIS/Pasep 2024

Embora as datas oficiais do calendário PIS/Pasep 2024 ainda não tenham sido divulgadas, os trabalhadores brasileiros já estão se preparando para acompanhar de perto as atualizações. A partir de janeiro, será possível verificar o status do PIS e, levando em consideração os atrasos recorrentes nos últimos anos, os trabalhadores estão especialmente atentos a qualquer possível antecipação do abono salarial de 2024.

A expectativa em torno do cronograma de pagamento do PIS/Pasep é alta, uma vez que esse benefício desempenha um papel significativo no orçamento de muitos trabalhadores. Portanto, o início da verificação do status do PIS já em janeiro é uma oportunidade para que os beneficiários fiquem informados e preparados para a liberação dos recursos.

Embora as datas exatas ainda estejam pendentes, a transparência é fundamental, e os trabalhadores podem ficar de olho em fontes confiáveis de informações, como o site oficial do Governo Federal e órgãos responsáveis pela gestão do PIS/Pasep. O acesso a essas informações é crucial para garantir que os trabalhadores estejam cientes das datas e regras de saque, permitindo-lhes planejar suas finanças de maneira mais eficaz.

Veja quem tem direito ao abono salarial



Para ter direito ao PIS/Pasep, o trabalhador deve verificar se possui o direito ao abono salarial no ano de referência, que, neste caso, é o ano de 2022. É importante destacar que as condições de elegibilidade não sofreram modificações nos últimos anos. Confira os critérios para receber o abono salarial:

Ter registro nos programas do PIS/Pasep por um período mínimo de cinco anos.

Ter exercido atividade laboral com registro em carteira de trabalho por um período mínimo de 30 dias consecutivos ou não.

Ter uma renda mensal que não ultrapasse dois salários mínimos.

Manter os dados relativos ao histórico trabalhista devidamente atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O abono salarial é um benefício pago anualmente aos trabalhadores no Brasil como uma espécie de complemento de renda. Ele é uma das modalidades do Programa de Integração Social (PIS) para trabalhadores da iniciativa privada e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) para servidores públicos.

O valor do abono salarial varia de acordo com o tempo de trabalho durante o ano-base e é pago de acordo com o calendário divulgado pelo governo. O pagamento do PIS/Pasep é uma ajuda financeira importante para os trabalhadores de baixa renda.