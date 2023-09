Hoje nós vamos passar algumas informações para que você veja se recebe a restituição do Imposto de Renda nesta sexta. A Receita Federal está pronta para liberar o 5º lote da restituição do IR 2023, proporcionando alívio financeiro para milhões de contribuintes em todo o país.

Dessa maneira, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você tire todas suas dúvidas e veja quem poderá receber a restituição neste, que é o último lote. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Veja se você recebe a restituição do Imposto de Renda nesta sexta

Conforme mencionado acima, nesta sexta-feira a partir da meia-noite, a Receita Federal dará início ao pagamento do 5º lote da restituição do Imposto de Renda 2023, totalizando um montante de R$ 1,9 bilhão.

Desse modo, 1.261.100 contribuintes irão receber a restituição, que estão divididos da seguinte forma:

7.402 idosos acima de 80 anos;

57.572 pessoas entre 60 e 79 anos;

6.847 contribuintes com alguma deficiência;

19.864 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

141.577 contribuintes que optaram pela a declaração pré-preenchida ou por receber a restituição via PIX; e

1.027.838 demais contribuintes que entregaram a declaração até dia 15/09/2023.

Como fazer a consulta à restituição do Imposto de Renda 2023?

A Receita Federal liberou a consulta ao 5º lote da restituição do Imposto de Renda 2023 na última sexta-feira (22). Assim sendo, para que os contribuintes possam verificar se estão incluídos neste lote, basta seguir as seguintes orientações:

Primeiramente, é necessário acessar o aplicativo ou a página da Receita na internet;

Então, é só clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”;

Finalmente, será necessário digitar o CPF e a data de nascimento.



Verifique a situação da restituição

Depois de inserir as informações, o sistema da Receita fornecerá o status de restituição. Dessa maneira é essencial estar atento às seguintes informações:

Processamento: Se a Receita Federal ainda está processando a declaração;

Pendências: Caso existam pendências com a Receita Federal que precisam ser resolvidas;

Fila da Restituição: Indicando que sua restituição está aguardando pagamento;

Liberado: Significa que o valor está disponível para saque.

Restituição do IR 2023: Um Alívio Financeiro

Bem como já dito, a restituição do Imposto de Renda é um alívio financeiro para muitos contribuintes. Isso porque ela representa a devolução de valores que foram retidos na fonte ou nos pagamentos a mais durante o ano fiscal.

Sendo assim, essa quantidade pode ser essencial para cobrir despesas, investir ou poupar para o futuro.

Qual o prazo para recebimento?

O pagamento da restituição ocorre em lotes, que a Receita distribui ao longo do ano. Portanto, é importante lembrar que nem todos os contribuintes recebem uma restituição no mesmo dia.

Desse modo, o prazo final para a liberação dos lotes é geralmente em setembro, mas é aconselhável verificar uma consulta periodicamente para saber se sua restituição já está disponível.

Ademais, os contribuintes podem utilizar esses valores de diversas maneiras. Muitos optam por quitar dívidas, investir em educação, melhorias em suas residências ou até mesmo fazer uma reserva financeira.

Atualização de dados bancários

Para garantir o depósito correto dos valores da restituição em sua conta bancária, é crucial verificar se os dados bancários informados na declaração do Imposto de Renda estão atualizados e são válidos. Isso ocorre porque qualquer erro nos dados bancários pode resultar em atrasos na coleta.

Portanto, se você percebeu que cometeu erros em sua declaração, saiba que é possível fazer uma retificação. Isso pode ser necessário caso os dados incorretos afetem o cálculo da restituição. Lembre-se de que retificações também são processadas em lotes, sendo assim, podem levar algum tempo para a comprovação.

Dessa forma, ao fazer a consulta certifique-se de atualizar todas as informações que não estão nos conformes.

Orientações da Receita Federal

Por fim, a Receita Federal oferece orientações sobre a restituição do Imposto de Renda em seu site oficial. Lá, você encontrará informações atualizadas sobre os lotes, dados de pagamento e respostas para perguntas frequentes. A restituição do Imposto de Renda é um momento esperado por muitos brasileiros.

Com a liberação do 5º lote, milhares de contribuintes terão a oportunidade de receber a volta do que pagaram durante o ano.

Sendo assim, certifique-se de verificar regularmente o status de sua restituição e, quando estiver disponível, utilize esse recurso financeiro com sabedoria para atingir seus objetivos.

