Passar no concurso TST (Tribunal Superior do Trabalho) pode ser um passo significativo para quem deseja seguir carreira no setor público. Com até R$ 13.202 em salários, essas oportunidades são altamente competitivas.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa para conseguir a tão sonhada aprovação neste certame, reunimos algumas das informações mais relevantes a respeito desse assunto para te passar.

Veja tudo o que precisa para passar no concurso TST

Conforme mencionado acima, o concurso do Tribunal Superior do Trabalho é uma oportunidade excelente para quem deseja seguir na carreira pública com um salário alto. No entanto, como trata-se de um certame muito concorrido, é essencial ter um bom planejamento e se preparar adequadamente.

Primeiramente, antes de começar a se preparar para o concurso TST, é fundamental entender o edital. Desse modo, confira todas as informações relacionadas às vagas, requisitos e prazos de inscrição. Isso porque esse documento consiste na fonte oficial para todos os detalhes.

Oportunidades no concurso TST

O concurso TST oferece um total de 310 vagas, das quais 20 são para preenchimento imediato e as outras 290 destinam-se ao cadastro de reserva.

Além disso, as oportunidades se dividem em duas categorias:



Analista Judiciário (Medicina e Engenharia Mecânica) e; Técnico Judiciário (Programação).

Cada cargo no concurso TST tem requisitos específicos. Por isso é fundamental verificar o edital e se certificar de preencher todos eles antes de fazer a inscrição. Isso ocorre porque, caso o cidadão realize a prova e obtenha aprovação, deverá apresentar todos os certificados que atenderam a aptidão, antes de assumir o cargo.

Remuneração atrativa

Uma das atrações do concurso TST é uma remuneração mais que atrativa. De acordo com algumas informações do certame, os Analistas receberão um salário inicial de R$ 13.202,62, enquanto os Técnicos ganham R$ 8.046,84.

Dessa forma, trata-se de pontos vantajosos para muitos candidatos, tornando a competição ainda mais acirrada.

Inscrições e taxas do certame

As inscrições para o concurso TST ocorrerão de 2 a 27 de outubro ainda deste ano, exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Ademais , certifique-se de se inscrever dentro do prazo e pagar a taxa de inscrição correspondente, que é de R$ 85,00 para Técnico Judiciário e R$ 130,00 para Analista Judiciário.

Quem pode ter isenção da taxa de inscrição?

No entanto, se você se enquadrar em algumas situações específicas, poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição. Essas situações incluem:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou;

Ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Sendo assim, verifique os requisitos detalhados para solicitar a autorização.

Fases do processo seletivo

O concurso TST envolve duas fases:

Provas objetivas, que são obrigatórias para todas as cargas, e; Prova discursiva, exclusiva para os candidatos ao cargo de Analista Judiciário.

Contudo, a aplicação de ambas as avaliações ocorrerá em Brasília, com data prevista para 21 de janeiro de 2024.

Validade do concurso

O concurso TST terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

Dessa maneira, é importante estar ciente dessa validade e da possibilidade de prorrogação por igual período.

Dicas de como se preparar para o certame

Bem como já dito, a preparação adequada é fundamental para passar no concurso TST. Assim sendo, confira abaixo algumas orientações sobre como ter uma boa preparação para o certame:

Crie um bom cronograma de estudos

Primeiramente, crie um cronograma de estudos realista e consistente. Divida seu tempo de estudo de maneira equilibrada entre os diferentes tópicos do edital.

Resolva questões de provas passadas

Além disso, pratique resolver questões de provas anteriores do concurso TST. Isso ajuda a familiarizar-se com o estilo das perguntas e a melhorar suas habilidades de resolução.

Acompanhe as atualizações

Esteja sempre atento às eventuais atualizações do edital e às informações adicionais que a organização do concurso fornece para não perder nada importante.

Priorize a saúde e bem estar

Cuide da sua saúde física e mental durante o período de preparação.

Lembre-se: uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e momentos de descanso são essenciais para um desempenho consistente.

Faça revisões periódicas

Reserve tempo para revisar regularmente os tópicos que você já estudou. Isso porque a revisão ajuda a consolidar o conhecimento.

Participe de grupos de estudo

Por fim, juntar-se a grupos de estudo pode ser uma ótima maneira de compartilhar conhecimento e se manter motivado.

Agora que você já sabe tudo o que precisa para passar no concurso TST, fique atento e siga as instruções para conseguir a aprovação neste certame!