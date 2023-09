Veja tudo sobre o edital do certame CREA SP

Você quer trabalhar em um órgão que valoriza e fiscaliza as profissões ligadas à engenharia e à agronomia no estado de São Paulo?

Então, você precisa conhecer edital do certame CREA SP, que foi publicado recentemente e oferece 60 vagas para funções de níveis médio e superior.

Este artigo dará todos os detalhes sobre esse certame. Por exemplo, sobre os salários de até R$ 12.210,92 mais benefícios. Por isso, acompanhe conosco!

O que é o CREA SP e quais são suas funções?

O CREA SP é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Assim, é uma autarquia que fiscaliza e regulamenta o exercício profissional das áreas de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia.

Além disso, também promove a valorização e o aperfeiçoamento dos profissionais e das empresas registradas, além de defender os interesses da sociedade e do meio ambiente. Desse modo, é um órgão que visa regularizar e fiscalizar a atuação de profissionais e empresas que prestam serviços nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Assim, a sua criação ocorreu em 1934, com a Lei Federal 5.194/66 que regulamenta as profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo e o funcionamento de seus órgãos fiscalizadores.

Logo, o CREA SP tem como principais funções:

Expedir carteiras profissionais aos profissionais habilitados;

Fiscalizar o exercício da profissão, coibindo as infrações à lei e ao código de ética;

Aplicar sanções disciplinares aos profissionais que infringirem as normas legais e éticas;

Orientar e esclarecer os profissionais sobre seus direitos e deveres;

Promover cursos, palestras, seminários e outros eventos para capacitar e atualizar os profissionais;

Por fim, representar os interesses dos profissionais junto aos poderes públicos e à sociedade civil.



Quais são as vagas e os requisitos do certame CREA SP?

Assim, o certame oferece 60 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva para as seguintes funções:

Agente de Fiscalização: 20 vagas + cadastro reserva. É necessário ter nível médio completo e carteira de habilitação na categoria B. O salário é de R$ 5.204,91;

Assistente Administrativo: 15 vagas + cadastro reserva. É exigido nível médio completo, oferecendo um vencimento de R$ 4.070,31;

Advogado: 2 vagas + cadastro reserva. Então, é necessário ter nível superior completo em direito e inscrição na OAB, com um salário de R$ 12.210,92;

Analista de Gestão Administrativa: 5 vagas + cadastro reserva. É imprescindível ter nível superior completo em qualquer área e o salário é de R$ 10.074,01;

Analista de Tecnologia: 1 vaga + cadastro reserva. É imperioso ter nível superior completo em tecnologia da informação ou áreas afins. O salário é de R$ 10.074,01;

Contador: 2 vagas + cadastro reserva. Desse modo, o candidato deve ter nível superior completo em ciências contábeis e registro no CRC, oferecendo um salário de R$ 10.353,84;

Engenheiro: 15 vagas + cadastro reserva. É necessário ter nível superior completo em engenharia e registro no CREA. O salário está na faixa dos R$ 12.210,92.

Além do salário base, os servidores do CREA SP têm direito a diversos benefícios. Por exemplo, como cartão refeição e/ou alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, plano de saúde e plano odontológico.

Para concorrer a qualquer uma das funções, é preciso ter idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira ou portuguesa (com direitos iguais). Além disso, deve estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso), ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, entre outros requisitos.

Como será a avaliação do certame CREA SP?

A avaliação do CREA SP será composta por questões objetivas e discursivas, abrangendo as seguintes disciplinas:

Sendo assim, a prova terá 50 questões para as funções de nível médio e 60 questões para as funções de nível superior. Aliás, cada questão valerá 2 pontos. E para obter a classificação, o candidato que obtiver no mínimo 50% dos pontos totais e não zerar nenhuma disciplina.

Enquanto, o teste discursivo consistirá em uma redação sobre um tema relacionado ao cargo pretendido. A redação deverá ter entre 20 e 30 linhas. Assim, a sua avaliação será quanto à adequação ao tema, à estrutura textual, à coerência, à coesão, à clareza, à correção gramatical e à originalidade.

Por fim, a aplicação das provas objetiva e discursiva serão no mesmo dia e terão duração de 4 horas.

A data prevista para a realização das avaliações é o dia 3 de dezembro de 2023, no turno da manhã para as funções de nível médio e no turno da tarde para os funções de nível superior. Por fim, os locais de avaliação serão divulgados posteriormente pelo Instituto Seleção, banca organizadora do certame.

Como se inscrever no certame CREA SP?

As inscrições estarão abertas a partir do dia 2 de outubro e poderão ser feitas até o dia 2 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, no site do Instituto Seleção.

Para participar do certame, você terá que pagar uma taxa de inscrição, que varia de acordo com o cargo escolhido. Sendo assim, a taxa de inscrição é de:

R$ 90,00 para as funções de nível médio: Agente de Fiscalização e Assistente Administrativo;

R$ 120,00 para as funções de nível superior: Analista de Gestão Administrativa, Analista de Tecnologia e Contador;

R$ 135,00 para as funções de nível superior: Advogado e Engenheiro.