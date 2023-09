Vencedores e perdedores da Semana 3 da NFL: Miami Dolphins fazem história, Minnesota Vikings falham novamente

As colocamos um carimbo na Semana 3, certo NFL as equipes estão começando a se separar do grupo, mas ainda é uma corrida em aberto. Apenas três times invictos permanecer, enquanto houver quatro que ainda não venceram um jogo. Paridade é o nome do jogo em 2023, mas na semana passada testemunhamos um desempenho recorde da equipeenquanto algumas equipes e jogadores têm já atingiu o fundo do poço.

Vamos repassar isso antes de voltarmos nossa atenção para Semana 4.

Vencedores

Corredores do Miami Dolphins: Os Golfinhos fizeram um absurdo 70 pontos no Broncoscom sua dupla de defesa de Raheem Mostert e De’Von Achane colocando números imprevistos. Mostert ganhou 142 jardas e marcou quatro touchdowns. Achane, fazendo sua estreia na NFL, totalizou 233 jardas e quatro touchdowns também. Foi um desempenho histórico que mostrou a capacidade de jogo de elite dos Dolphins no ataque.

Cincinnati Bengals: Depois de um início de 0-2, esta foi uma vitória obrigatória para os lutadores Bengals. Joe Burrow foi uma decisão durante o jogo, mas teve um desempenho difícil e ajudou seu time quando eles precisavam desesperadamente de uma vitória. Burrow escapou do jogo sem contratempoe os Bengals agora enfrentam o Titãs e Cardeais com uma boa chance de vencer três consecutivas.

Novatos do Houston Texans: A temporada dos Texans não começou com o pé direito, mas seu ataque deu sinais de vida na semana 2. Na semana 3, tudo aconteceu com a grande ajuda de seus Aula preliminar de 2023. CJ Stroud jogou para 280 jardas e dois touchdowns. Tanque Dell foi para 145 jardas e um ponto. Will Anderson Jr. pegou dois acertos do QB. Henry To’oTo’o acumulou 10 tackles. E Jarrett Patterson jogado 100% dos snaps e ajudou a manter Stroud limpo e sem saco.

Perdedores

Sam Howell: A ascensão de Howell a Commanders como zagueiro titular foi uma bela história, mas o as rodas saíram completamente na semana 3. Os Bills derrotaram Howell quatro vezes e despediu-o nove vezes. O desempenho decepcionante fez com que muitos se perguntassem se Jacoby Brissett poderia usurpar Howell nas próximas semanas.

Minnesota Vikings: Os Vikings tiveram um recorde de 13-4 na temporada passada, mas precisaram de muita sorte para chegar lá. Em 2023, regressão negativa está atingindo forte e colocar as coisas de volta no lugar. Minnesota é agora 0-3o que é essencialmente um golpe mortal para suas esperanças nos playoffs, com sua última derrota outro destruidor de corações. Uma possível interceptação faltando oito minutos para o final do jogo acabou em um Carregadores touchdown, seguido por uma gorjeta Primos Kirk interceptação nos momentos finais do jogo para selar seu destino.

Zach Wilson: Esta pode não ser a última vez que vemos Wilson nesta lista, a menos que ele seja eliminado. O Aaron Rodgers fill-in mais uma vez não conseguiu movimentar o ataque e levou três sacks completando apenas 50% de seus passes. Os jatos veterano contratado Trevor Siemian na terça-feira, e pode não demorar muito para que o vejamos assumindo.