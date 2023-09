Vereador Denys Reis propõe criação de programa de combate a fake news

Em sessão realizada na tarde desta quinta-feira, 31 de agosto, na sala de sessões Sabino Romariz da Câmara Municipal de Penedo, o vereador Denys Reis subiu à tribuna da Casa Legislativa para explanar sobre a preparação de um projeto que visa combater as notícias falsas que, vez ou outra, são criadas e divulgadas na cidade.

Uma notícia falsa, por mais ingênua que possa parecer, é sempre prejudicial, pois induz ao erro e contribui para a desinformação da população. Há 8 anos, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi linchada por um grupo de pessoas no litoral paulista, após ser confundida com uma sequestradora de crianças.

Foi pensando nos danos causados, tanto em instituições sérias quanto na própria população, que o edil subiu à tribuna para falar sobre seu projeto:

“Agradeço mais uma vez a presença dos alunos. Gostaria, nos próximos dias, e é uma cobrança que faço à professora Andresa, de ser abordado por esses alunos para que trabalhem neste futuro projeto de lei que estarei apresentando aqui, junto com nossos colegas. Trata-se da criação de um programa municipal de combate a notícias falsas nas diversas áreas de atuação, seja dentro da escola, seja nas rádios, seja nas redes sociais. O intuito desse programa é divulgar as notícias de forma verdadeira e coerente, permitindo que haja contraditório e que se possa rebater desinformações no mesmo nível em que foram feitas.”

O tema é atual e preocupante

Recentemente, na novela “Travessia”, de Glória Perez, exibida pela Rede Globo, as notícias falsas foram um assunto relevante na trama. A protagonista da novela, Brisa (Lucy Alves), tem o rosto alterado em um vídeo em que uma mulher aparece correndo com uma criança no colo. A personagem é vítima de uma deepfake, técnica de Inteligência Artificial (IA) que altera áudios e vídeos para promover desinformação. Devido ao alcance da fake news criada por uma inteligência artificial, Brisa sofre uma mudança drástica em sua vida ao ser reconhecida na rua. A protagonista é cercada por um grupo de pessoas e precisa fugir para evitar uma tragédia.