Vereda Educação VOLTA A CONTRATAR; Confira os cargos!

A Vereda, companhia de Educação que nasceu do inconformismo e do sonho de proporcionar que mais estudantes tenham acesso a um ensino de excelência, está com ótimas vagas de emprego em aberto.

Analista de Inteligência Educacional JR – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recrutamento e Seleção PL | Vila Olímpia – São Paulo – SP – Temporário;

Auxiliar Comercial – ABC Paulista – Santo André – SP – Temporário;

Banco de talentos | Administrativo, Comercial, Relacionamento e Operações – São Paulo – SP, São Bernardo do Campo/SP e Santo André/SP – Banco de talentos;

Designer Jr. – São Paulo – SP – Efetivo;

Professor (a) Polivalente – Escola Vereda Mooca – São Paulo – SP – Docente.

Mais sobre a Vereda Educação

Contando mais sobre a Vereda Educação, vale destacar que trata-se de uma instituição composta por uma rede de escolas com o propósito de romper as barreiras para uma educação de qualidade. Seu time é formado por pessoas éticas, que trabalham em equipe e com qualidade para encantar as famílias que confiam em nós para essa missão tão ímpar que é educar.

Através de sua metodologia ativa, os estudantes desenvolvem a habilidade de relacionar o conteúdo didático às diversas situações da vida, fortalecendo seu protagonismo e autonomia de forma natural.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Vereda Educação, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

