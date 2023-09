Verificação da realidade dos Cowboys: Cardinals expõem Dak Prescott e Mike McCarthy

Tele Cardeais do Arizona (1-2) perturbar o Dallas Cowboys (2-1) 28-16 no domingo no State Farm Stadium na Semana 3 de 2023 NFL temporada, expondo o quarterback Dak Prescott e treinador principal Mike McCarthy.

Prescott, 30, lançou sua primeira interceptação da temporada para encerrar o lance final do jogo, terminando a disputa com apenas um passe para touchdown em 25 de 40 finalizações. Os Cowboys derrotaram seus dois adversários anteriores por 30 pontos cada, principalmente devido à sua defesa.

Canto dos Cowboys Trevon Diggs sofreu uma lesão no final da temporada durante o treino desta semana e sua ausência foi extremamente evidente em campo.

McCarthy, 59, tornou-se o titular do time nesta temporada após dispensar o coordenador ofensivo Kellen Moore durante o verão e salvou sua defesa em jogos anteriores.

Desta vez, os Cowboys perderam várias oportunidades na zona vermelha – incluindo o INT de Prescott perto da linha do gol – expondo a falta de habilidade ofensiva do técnico.

Joshua Dobbs conquista sua primeira vitória nos Cardinals

Quarterback dos Cardinals Josué Dobbsque conquistou sua primeira vitória como titular, continua aguardando a franquia por algum tempo até Kyler Murray retorna de lesão, possivelmente na próxima semana.

O Arizona obteve sua primeira vitória da temporada com Dobbs arremessando para 189 jardas e um touchdown em 17 de 21 passes completos com zero interceptações.

Cardeais correndo de volta James Conner acumulou 98 jardas corridas e um TD em 14 corridas, enquanto Dobbs ganhou 55 jardas no solo.

Rondale Moore acumularam 54 jardas corridas, então os Cardinals ultrapassaram 200 jardas no solo, expondo a defesa dos Cowboys, que se destacou nas duas primeiras vitórias contra o Gigantes de Nova York e Jatos.