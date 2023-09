Verificações de estímulo: Haverá algum pagamento extra durante o mês de outubro?

EUn alguns dos Estados Unidos da América, ainda há pagamentos chegando às pessoas durante o mês de outubro. Embora o chamado Verificações de estímulo deixou de existir como tal, ainda existem muitos cheques que as pessoas podem cobrar, mas têm nomes e funções diferentes. Na maioria dos casos, provavelmente estamos falando de algum tipo de redução de impostos, enquanto outros são simplesmente pagamentos únicos que vão para as pessoas, dependendo do estado em que vivem. Se você estivesse entre as pessoas que receberam aqueles às vezes chamados de ‘verificações de estímulo‘, há algumas informações que você precisa saber diretamente do Receita Federal (IRS). Acima de tudo, você pode querer apresentar uma declaração de imposto de renda alterada se tiver recebido um pagamento estadual especial e tiver apresentado sua declaração de imposto de renda federal de 2022.

Quais estados estão oferecendo descontos fiscais ou outros pagamentos de estímulo?

No Estado de Alabamaos cheques de redução de impostos serão enviados durante o outono para aqueles que apresentaram suas declarações fiscais de 2022. Califórnia tem a Restituição de Imposto para a Classe Média sendo lançada durante o mês de outubro. Eles vão para os residentes da Califórnia que apresentaram uma declaração de imposto de renda da Califórnia de 2020 até 15 de outubro de 2021. Eles também não devem exceder certos limites de renda de US$ 250.000 para pessoas solteiras e US$ 500.000 para casais que fazem declaração conjunta. O Estado de Colorado tem reembolsos TABOR, que são pagamentos em dinheiro de volta de US$ 750 para arquivadores únicos e US$ 1.500 para arquivadores conjuntos com mais de 18 anos. Geórgiao House Bill 162 oferecerá descontos fiscais de até US$ 500 para os contribuintes que apresentaram suas declarações fiscais em 2021 e 2022.

Maine os residentes estão recebendo pagamentos de US$ 450 para arquivadores únicos e US$ 900 para arquivadores conjuntos do Winter Energy Relief Payment. Outros estados que também estão recebendo pagamentos de estímulo são Massachusetts, Minnesota, Montana, Novo México, Pensilvânia, Carolina do Sul e Virgínia. Tudo isso em alguma forma de redução de impostos. Fique atento à elegibilidade e a quem pode reivindicar esses pagamentos junto às autoridades locais. A maioria desses pagamentos ocorre durante o outono, começando em outubro.