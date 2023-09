Verificações de estímulo, setembro de 2023: Quando é o último dia para solicitar o desconto de imposto de $ 625 para proprietários de casas?

Montana os proprietários qualificados podem reivindicar até US$ 675 em descontos de imposto sobre a propriedade por meio de getmyrebate.mt.gov. O prazo para apresentação de reclamações é 1º de outubro de 2023. Governador Gianforte expressou seu incentivo aos habitantes de Montana para aproveitarem esta oportunidade, afirmando que “os impostos sobre a propriedade são muito altos, e é por isso que priorizamos e garantimos redução imediata do imposto sobre a propriedade para os habitantes de Montana nesta sessão legislativa”.

Para serem elegíveis para o desconto, os contribuintes devem ter possuído e vivido em sua casa por pelo menos sete meses durante 2022. O valor do desconto é baseado nos impostos sobre a propriedade pagos na residência principal em Montana para 2022, até $ 675. Os contribuintes podem solicitar o desconto online ou em papel, sendo a opção online a forma mais rápida de receber o desconto.

Diretor do Departamento de Receita de Montana Brendan Beatty enfatizou a importância de se inscrever antes do prazo de 1º de outubro e destacou as ferramentas disponíveis em getmyrebate.mt.gov para auxiliar os contribuintes na compilação das informações necessárias.

O requerimento requer o endereço físico, o geocódigo, o valor dos impostos sobre a propriedade pagos e os nomes e números de segurança social do contribuinte e de qualquer cônjuge ou dependentes.

Você pode escolher como receber seu desconto

Os contribuintes podem optar por receber o desconto por meio de depósito direto ou por correio. O departamento processará as reclamações à medida que forem recebidas e distribuirá os descontos até 31 de dezembro de 2023. Além disso, Montana os proprietários serão elegíveis para um segundo desconto de imposto sobre a propriedade de até $ 675 em 2024 para impostos sobre a propriedade pagos na residência principal em 2023.

Novembro passado, Governador Gianforte propôs US$ 2.000 em descontos de imposto sobre a propriedade para proprietários de casas em Montana em seu Orçamento para Famílias de Montana. O desconto deste ano é um passo em direção a esse objetivo e proporciona alívio imediato aos proprietários que lutam com os altos impostos sobre a propriedade.

O Departamento de Receita de Montana (DOR) anunciou que todos os descontos de imposto sobre a propriedade em Montana serão enviados em cheque em papel pelo correio. Essa mudança surge como um esforço para reduzir o risco de fraude por parte de golpistas.

Beatty explicou: “Esperávamos fraude e já tínhamos medidas em vigor para identificar aplicações fraudulentas. O envio dos descontos em cheque em papel nos ajudará a reduzir ainda mais a fraude.”

Para minimizar o risco de fraude, as autoridades estão incentivando os contribuintes a se inscreverem antecipadamente em GetMyRebate.mt.gov. Ao fazer isso, eles podem reduzir as chances de criminosos acessarem suas informações. O período de inscrição está aberto e terminará em 1º de outubro de 2023.