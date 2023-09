Verisure Brasil ABRE MAIS DE 150 VAGAS; Se inscreva!

A Verisure Brasil, empresa de monitoramento que iniciou suas operações no Brasil em agosto de 2011 com rápido crescimento, está contratando novas pessoas em várias cidades do país. Quer dizer, antes de falar mais sobre a empresa, verifique quais são as oportunidades listadas:

Consultor (a) de Vendas – Ribeirão Preto – SP – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – São José do Rio Preto – SP – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – São José dos Campos – SP – Venda Externa;

Vendedor Externo – Goiânia – GO – Venda Externa;

Representante Comercial – Belo Horizonte – MG – Representação Comercial;

Vendedor Externo – Campinas – SP – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Jovem Aprendiz – RH Business Partner – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Assistente de Upselling – Jr. – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Operador de Contact Center (Visitas) – São Paulo – SP – Telemarketing;

Operador (a) de Televendas – São Paulo – SP – Call Center Ativo;

Técnico de Manutenção de Campo JR – Recife – PE – Venda Técnica;

Monitor – Central Receptora de Alarmes (Madrugada) – São Paulo – SP – Venda Técnica.

Mais sobre a Verisure

Sobre a Verisure, é importante analisarmos que a companhia está presente em 16 países (Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Espanha, França, Portugal, Itália, Chile, Brasil, Argentina e Peru).

Ao todo, o grupo possui mais de 16.000 funcionários, que atendem mais de 3 milhões de clientes, é líder na Europa e está crescendo rapidamente na América do Sul. Atua nas cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo.

Como enviar o seu currículo?

Para se inscrever em uma das vagas da Verisure, é só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, você confere os prazos e mais detalhes.