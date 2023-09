Vernon Reid, do Living Colour, diz que os comentários de Jann Wenner “não são surpreendentes”

Guitarrista do Living Colour Vernon Reid diz Jan Wenner Os comentários de John sobre artistas negras e mulheres não são um choque total para ele – e ele está convocando algumas lendas do rock branco para se manifestarem, mas apenas se elas mantiverem isso real.

TMZ contou a história … Wenner foi expulso do Conselho de Administração do Rock and Roll Hall of Fame depois de compartilhar seu pensamentos controversos em entrevista ao NYT – discutindo seu próximo livro, “The Masters”, que destaca suas entrevistas com 7 artistas brancos do sexo masculino.