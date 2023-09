Verstappen cansado de vencer: não estou aqui para ganhar sete títulos ou correr antes dos 40

Max Verstappen não é o único piloto a defender esse nome nos circuitos de Fórmula 1. O pai dele, José Verstappendisputou mais de 100 Grandes Prêmios, o primeiro deles no Brasil, em 1994, ao volante de um Benetton comMichael Schumacher como seu companheiro de equipe.

No entanto, o holandês não se mostrou tão dominante quanto o filho e só conseguiu subir ao pódio duas vezes, ambas em terceiro lugar.

O ex-piloto se esforçou muito para preparar o filho e funcionou na perfeição. O piloto da Red Bull está prestes a conquistar o terceiro título mundial consecutivo.

Max Verstappen com seu pai, Jos VerstappenOBTER IMAGENS

Um e o mesmo talento

Suas intenções foram cumpridas, mas… apenas pela metade. Se tive outro sonho e outra filha, Vitória, a quem ele também tentou preparar cuidadosamente para seguir os passos do irmão mais velho. “Houve alguns casos em que meu pai passou dois dias preparando tudo como faria comigo, certificando-se de que tudo estava perfeito para ela pilotar”, revela o atual líder do Campeonato Mundial em entrevista ao racefans.net.

Victoria Jane Verstappen no box da Red BullIMPRENSA DE CORRIDA DE RV

Os esforços foram os mesmos com as duas crianças, porém, seus desejos e intenções não eram os mesmos. “Então ela dirigia por cerca de 20 voltas e dizia ‘é tudo para mim por hoje’. E então meu pai ficava bastante irritado.” Verstappen explicou.

“Acho que minha irmã provavelmente tinha o mesmo talento que eu tinha quando era pequena, mas ela simplesmente não queria o suficiente. Ela gostou, mas não o suficiente para, tipo, lutar por isso, estar em forma, estar pronta. Tudo bem, contanto que você perceba isso.”

Chegar ao mais alto nível envolve muitos sacrifícios e é disso também que fala o agora dominante piloto do campeonato, do qual participam apenas os 20 melhores pilotos do planeta.

“As pessoas sempre me perguntam, tipo, ‘você não sentiu falta de sair com os amigos?’ Porque, é claro, você não poderia fazer isso com a mesma frequência que as outras pessoas. Mas eu acho que está tudo bem, porque a maioria dos meus amigos pertencia à comunidade de corridas, de qualquer maneira, ” Verstappen disse.

“Eu sabia para que estava trabalhando, então desisti felizmente desse lado da minha vida porque, de qualquer forma, estava gostando do que estava fazendo. Então, para mim, não foi muito difícil desistir disso.”

Uma mentalidade independente, com prazo de validade

Depois de toda a preparação que recebeu em casa e da experiência adquirida nas equipas em que trabalhou, chegou ao ‘Grand Circus’ em 2015 para conseguir tudo o que o seu pai não conseguiu.

Assim, com apenas 18 anos, Máx. venceu sua primeira corrida, no GP da Espanha em 2016. Cinco anos depois, em 2021, o holandês conquistou seu primeiro Mundial de F1 e agora caminha para o terceiro.

É certamente um histórico invejável, porém o piloto não está satisfeito com os resultados. Verstappen está sempre focado em melhorar seu carro com a equipe, embora haja pouco espaço para melhorias, mas não é isso que o holandês pensa.

Max Verstappen e Jos VerstappenIMPRENSA DE CORRIDA DE RV

“Não tenha uma atitude preguiçosa de ‘estamos ganhando, por que precisamos melhorar?’ Porque você precisa melhorar. Porque se você não está melhorando, você fica parado e vai para trás. Então acho que é tudo isso”, insiste.

Apesar da ambição, o holandês tem certeza de que seu tempo na Fórmula 1 tem prazo de validade e ele impõe limites a si mesmo.

Quando questionado se ele poderia correr até a idade de Fernando Alonso ou Lewis hamilton, Verstappen disse: “Não, absolutamente não. Nenhum desejo.

“Não, já estou pensando no que quero fazer fora da Fórmula 1”, diz ele. “É uma grande paixão minha e quero fazer com que isso aconteça também.”