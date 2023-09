Verstappen critica Hamilton ‘ciumento’: Seus comentários não importam para mim

Tele batalha entre Max Verstappen e Lewis Hamilton vai além da pista, com os dois trocando uma guerra de palavras antes do Grande Prêmio da Itália.

O inglês afirmou sentir que Verstappen tinha companheiros de equipa inferiores aos com quem correu, menosprezando as suas conquistas.

“É realmente interessante porque eu estava correndo esta manhã e estava pensando sobre isso”, Hamilton disse à Sky Itália.

“A narrativa que passa pela mídia quando me classifiquei meio segundo, seis décimos à frente de Valtteri [Bottas]eles não disseram a mesma coisa que dizem hoje quando Max se classifica seis décimos à frente de [Checo] Pérez. Explodiu muito mais.

“E na minha opinião pessoal, Valtteri, e na verdade todos os meus companheiros de equipe, têm sido mais fortes do que os companheiros de equipe que Max teve.

“Jenson [Button]Fernando [Alonso]Jorge [Russell]Valtteri… Nico [Rosberg]… Eu tive tantos.

“Esses caras têm sido todos muito consistentes e Max não correu contra ninguém assim.”

Resposta de Verstappen

Verstappen foi questionado sobre o que pensa sobre esses comentários antes da corrida de domingo, ao que o holandês sentiu que o britânico estava com “ciúmes” de suas conquistas recentes.

“Talvez ele esteja com um pouco de inveja do meu sucesso atual. Ele pode pensar que está ganhando algo com isso, mas isso realmente não importa para mim”, disse Verstappen, via Formule1.NL e De Telegraaf.

“Você pode continuar gritando e berrando que não é tão especial o que estamos fazendo agora, mas é melhor você se preocupar mais consigo mesmo, porque isso é tudo que você pode influenciar.

“Acho que eles têm muita dificuldade em lidar com perdas. Esse é o problema quando você ganha tudo por tantos anos consecutivos.

“Eu acho que você tem que ser capaz de apreciar o que os outros estão fazendo.

“Sempre fizemos isso nos anos em que a Mercedes foi tão boa. Dissemos um ao outro: temos que trabalhar mais, porque não somos bons o suficiente em comparação com a Mercedes”.