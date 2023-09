Verstappen domina no retorno da Fórmula 1 com sessões de treinos livres no Japão

FApós a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Japão, parece que as coisas voltaram ao normal depois da situação invulgar que ocorreu no GP de Singapura no fim-de-semana passado.

Max Verstappen mais uma vez afirmou o seu domínio na primeira das duas sessões no circuito de Suzuka enquanto o seu companheiro de equipa Sérgio Perezteve mais uma tarde desafiadora, terminando na 11ª colocação.

A surpresa da sessão veio Lando Norrisque conseguiu nos segundos finais passar entre as duas Ferraris que terminaram em segundo e quarto.

Posições no treino 1 do Grande Prêmio do Japão:

Max Verstappen (Red Bull) – 1m31s647 Carlos Sainz (Ferrari) – 1m32s273 Lando Norris (McLaren) – 1m32s392 Charles Leclerc (Ferrari) – 1m32s574 Tsunoda (Alpha Tauri) – 1:32.597 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1m32s650 Oscar Piastri (McLaren) – 1m32s713 Alex Albon (Williams) – 1m32s991 Liam Lawson (Alpha Tauri) – 1m33s005 Lance Stroll (Aston Martin) – 1m33s040 Checo Pérez (Red Bull) – 1m33s043

No início do Exercício 1, Pérez conseguiu ficar perto das primeiras posições ao lado Verstappen. Enquanto isso, os pilotos da Ferrari conversaram com seus engenheiros no pit lane, resultando em uma melhoria no desempenho.

Pérez ficou aquém de Verstappen‘s 1:31.647, terminando em 11º lugar com um tempo de volta de 1:33.043, logo atrás de seu ex-companheiro de equipe Lance Passeio.

Em um ponto, Checo causou um susto momentâneo quando, faltando apenas alguns minutos para o final da sessão de treinos, ele saiu da pista, impedindo-o de registrar tempos mais rápidos na parte final da sessão.

Outra nota positiva para os torcedores locais foi Yuki TsunodaO louvável quinto lugar, encantando os espectadores nas arquibancadas.