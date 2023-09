Verstappen nocauteado em Cingapura e Sainz garante a pole position

EUf o início da temporada foi Fernando AlonsoDo ponto de vista espanhol, este período de 2023 é Carlos Sainz‘s. O espanhol está provando ser implacável pela Ferrari, conquistando sua segunda pole position consecutiva no GP de Cingapura depois de fazer o mesmo em Monza há apenas duas semanas.

Ele deixou para trás George Russel por 0,072 e seu companheiro de equipe, Carlos Leclerc, por 0,079. Sainz está no auge de sua confiança e direção. Por enquanto, neste domingo ele buscará sua segunda vitória na Fórmula 1 depois do sucesso em Silverstone em 2022 em condições de chuva.

Verstappen nocauteado

Max Verstappen foi eliminado no segundo trimestre e Checo Pérez sofreu o mesmo destino no pior fim de semana para a Red Bull nos últimos cinco anos. O primeiro pode subir ao pódio, mas a vitória já não parece ao seu alcance, pelo menos se algo muito estranho não acontecer na frente do pelotão.

Alonso poderia subir ao pódio

O piloto da Aston Martin caiu para terceiro no Q3 e depois conseguiu o sexto e sétimo lugar e estará na quarta fila na zona limpa. Com uma boa primeira volta e a estratégia certa, o pódio também não é impossível para ele.

Pode ser a primeira vez que dois espanhóis participam da cerimônia do hino, onde o grande favorito para ouvir o hino nacional é Sainz.

3º trimestre, GP de Cingapura 2023

1ºCarlos Sainz Ferrari 1’30″984

2º G. Russell Mercedes 1’31″056 +00″072

3º C. Leclerc Ferrari 1’31″063 +00″079

4º L. Norris McLaren 1’31″270 +00″286

5º L. Hamilton Mercedes 1’31″485 +00″501

6º K. Magnussen Haas 1’31″575 +00″591

7º Fernando Alonso Aston Martin 1’31″615 +00″631

8º E. Ocon Alpine 1’31″673 +00″689

9º N. Hulkenberg Haas 1’31″808 +00″824

10º L. Lawson AlphaTauri 1’32″268 +01″284