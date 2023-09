Verstappen silencia os que duvidam de Cingapura: para o inferno com eles

Tele palavras para descrever Max Verstappena temporada está acabando. A fasquia era alta, mas as suas duas últimas voltas no Japão elevaram-na à excelência. Mesmo no Q2 ele teve o luxo de superar todos com pneus usados. O carro está nos trilhos, mas Verstappen o controla como ninguém. É a única explicação razoável para a diferença com Checo Pérez.

O mexicano teve 0,773 de folga desta vez com o mesmo pneu em sua última tentativa. “Vou montar uma loja de pneus”, brincou o holandês quando Mario Isola, chefe da Pirelli, o parabenizou pela conquista de mais uma pole. As duas vezes Red Bull o campeão tem nove pole positions em 16 possíveis, ou 56% dos disputados. “A única coisa que posso dizer é que os nossos carros são iguais”, alertou o holandês, referindo-se a Perez.

Na conferência de imprensa, a questão sobre o novo regulamento da FIA sobre a flexão das asas e como isso poderia ter afetado Singapura não demorou a chegar. Verstappen não mediu palavras e respondeu a todos aqueles que em algum momento tiveram dúvidas: “As novas regulamentações não nos afetaram, que se danem os céticos”. O campeão estava de volta… Era hora de se justificar fora da pista também.

De volta à realidade em Suzuka

Christian Horner confirmaram em Marina Bay que não mudaram nada no carro, apenas no circuito, no qual não são particularmente bons. Os dados confirmam isso, pois nunca conquistaram ou alcançaram a pole position em Singapura. “Estava realmente ansioso por um fim de semana como este depois do mau momento que tivemos na corrida anterior”, disse o holandês ao conquistar a pole apenas uma semana depois. O Japão foi um retorno à realidade, Singapura uma mera miragem