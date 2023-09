Verstappen supera Piastri e Norris; Sainz 6º, Alonso 10º

Max Verstappen conquistou sua nona pole position da temporada no GP do Japão, após uma exibição dominante sobre seus rivais. Sem chance da McLaren vencê-lo, Oscar Piastri venceu Lando Norris para ficar na primeira fila ao lado do campeão mundial, um sucesso para o estreante australiano na F1. Leclerc foi quarto e Checo quinto, muito atrás do companheiro.

Carlos Sainz vai largar na sexta posição, derrotado neste fim de semana por Leclerc nos três setores. As chances da Ferrari subir ao pódio são realmente limitadas, pois a degradação numa corrida em que estão previstas duas paradas pode atrapalhar demais a equipe de Maranello.

Alonso termina em décimo

Explorando todas as possibilidades de um Aston Martin em queda livre, Fernando Alonso chega ao Q3 pela 16ª vez em 16 qualificações, sendo o único piloto a fazê-lo. Ele lutou com seu carro nos setores 2 e 3, onde não conseguiu acompanhar o ritmo dos dois Mercedes. Na corrida poderia ser um pouco diferente devido à boa degradação do Aston Martin, mas os pontos parecem ser o seu principal objetivo, além de estar o mais próximo possível de Hamilton, apenas 10 pontos à frente no campeonato de pilotos.

Sua forma é a melhor do ano, com dois primeiros setores impressionantes no Q1 e Q2, mas seu carro o está limitando nos últimos tempos, fazendo com que os dias em que os pódios aconteciam quase todos os dias parecessem muito distantes.

“Pequenos milagres como a volta em Cingapura e a volta de hoje no Q2 nos mantêm entre os 10 primeiros. Não sofri, gostei”, disse Alonso sorridente no DAZN F1 após a qualificação.

Classificação das eliminatórias para o GP do Japão