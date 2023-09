Verstappen vence recorde pelo 10º Grande Prêmio consecutivo ao vencer Monza

REd Bull e Max Verstappen estão comemorando neste domingo, depois que o holandês venceu a décima corrida consecutiva ao terminar em primeiro no Grande Prêmio da Itália.

Isso significa Verstappen quebrou o F1 recorde de vitórias consecutivas, ultrapassagens Sebastián Vettelo recorde.

O líder do campeonato mundial largou em segundo no grid e, após uma largada abandonada devido a Yuki Tsunodafalha do motor na volta de formação, Verstappen tentou ultrapassar o pole-sitter Carlos Sainz na primeira esquina. Mas o Ferrari manteve a liderança, para alegria da torcida de Monza.

Sainz foi capaz de segurar Verstappen durante 14 voltas, mas o holandês acabou conseguindo passar e não olhou para trás.

Um resultado Red Bull 1-2

Tornando-o ainda mais doce para Red Bullque ainda venceu todas as corridas nesta temporada, foi o fato de que Checo Pérez conseguiu passar e ficar em segundo lugar.

Isso deixou os dois Ferrari carros lutando por um lugar no pódio de Monza, com Sainz segurando Carlos Leclerc para ficar em terceiro.

No topo do campeonato de pilotos, Verstappen agora lidera Pérez por 145 pontos, o que significa que se aproxima do terceiro campeonato consecutivo graças à décima vitória consecutiva.