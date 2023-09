Veste S/A está NA PROCURA por novos funcionários; Dê uma olhada!

A Veste S/A, empresa que é uma das maiores varejistas de moda alto padrão do Brasil, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são as vagas ofertadas:

Analista de Sourcing – São Paulo – SP – Compras;

Vendedora – Bourbon – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Inspetor (a) de Qualidade – São Paulo – SP – Qualidade;

Analista de Dados – São Paulo – SP – Compras;

Banco de Talentos – Pessoas Negras- São Paulo – SP – Banco de Talentos;

Vendedor (a) – Center Norte – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – LE LIS – SHOPPING PAULISTA – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) de Central de Atendimento – São Paulo – SP – Atendimento;

Vendedor Digital – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Le Lis – Campo Grande – MS – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Le Lis – Ribeirão Iguatemi – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – Brasília – DF – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Veste S/A

Falando mais sobre a Veste S/A, podemos frisar que não se trata apenas uma marca de roupas ou lojas. Muito mais que isso, oferece um estilo de vida, uma experiência única, um sentimento de bem-estar, realização, felicidade, inspiração, beleza; um sonho bom.

O grupo tem cinco marcas (Le Lis , Bo.Bô, John John, Dudalina e Individual), duas indústrias, dois centros logísticos, corporativo em SP, cerca de 210 lojas, presença em mais de mil multimarcas pelo Brasil e completa experiência digital.

É através de seus produtos, lojas e equipe que atinge o objetivo. Em resumo, é um time de realizadores que concretizam o sonho dos seus clientes.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas do Veste S/A já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



