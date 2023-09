Vestibular de Medicina 2024: UNIFUNEC segue com inscrições abertas até 28 de setembro

O Centro Universitário de Santa Fé do Sul (UNIFUNEC) é uma instituição de ensino superior privada com sede em Santa Fé do Sul, estado de São Paulo.

A instituição oferece diversos cursos para os seus estudantes, mas um dos grandes destaques é Medicina, muito ambicionado e concorrido.

Se você ficou interessado, está com sorte. A UNIFUNEC está com inscrições abertas para a próxima edição do Vestibular de Medicina e os candidatos poderão se inscrever até 28 de setembro.

Para te ajudar, separamos um resumo completo com as principais informações sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFUNEC.

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: inscrições estão abertas

Conforme o calendário oficial do Vestibular de Medicina da UNIFUNEC divulgado pela Fundação Vunesp, as inscrições para o processo seletivo permanecerão abertas até às 23h59 do dia 28 de setembro de 2023.

Os candidatos poderão se inscrever exclusivamente de forma virtual através do site da Fundação Vunesp, responsável pelo processo seletivo da UNIFUNEC. Será necessário realizar cadastro ou login no site da Vunesp para dar início ao procedimento de inscrição.

Os participantes que necessitarem de atendimento especial durante a prova deverão declarar a sua necessidade na ficha de inscrição.

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: taxa de inscrição

Para participar do Vestibular de Medicina da UNIFUNEC, todos os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 350,00 via boleto bancário. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 29 de setembro.

Todos os participantes poderão obter a confirmação sobre a efetivação de suas inscrições no portal da Fundação Vunesp, depois de 2 dias úteis após o pagamento do boleto bancário.

A UNIFUNEC não irá oferecer a isenção da taxa de inscrição para os candidatos que participarem dessa edição do processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: funcionamento da prova

O Vestibular de Medicina da UNIFUNEC prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. Os exames irão acontecer no dia 22 de outubro de 2023, das 14h às 19h, no Campus II da UNIFUNEC.

Os candidatos poderão consultar o local e a sala de realização das provas na Área do Candidato, no site da Fundação Vunesp, a partir de 11 de outubro.

A prova do Vestibular de Medicina da UNIFUNEC será composta por três exames diferentes, aplicados no mesmo dia. Veja a distribuição das provas a seguir:

Prova I: formada por 8 questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química (04) e Biologia (04). A pontuação máxima da prova será de 32 pontos;

Prova II: formada por 40 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e. Física (05), com 5 alternativas cada. A prova poderá conter questões interdisciplinares. A pontuação máxima da prova será de 40 pontos;

Prova de redação: pontuação máxima de 28; pontuação máxima de 28;

A pontuação dos candidatos no processo seletivo será calculada com base na soma das notas obtidas em cada uma das três provas.

Por fim, é válido destacar que os candidatos que obtiverem nota zero na redação e/ou nas questões de múltipla escolha e/ou nas questões discursivas serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a UNIFUNEC está oferecendo 60 vagas para o curso de Medicina ministrado no Campus II da instituição, na Av. Mangará, 477 – Jd. Mangará, em Santa Fé do Sul.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: divulgação dos resultados

Os resultados e a classificação dos candidatos serão divulgados a partir das 15h do dia 16 de novembro, nos sites da Fundação Vunesp e da UNIFUNEC.

Ainda está com alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da UNIFUNEC para mais informações.





Fonte: Notícias Concursos