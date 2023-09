Vestibular de Medicina 2024: Universidade Positivo recebe inscrições

A Universidade Positivo (UP) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Curitiba, Paraná.

Atualmente, a instituição oferece diferentes cursos de graduação. Porém, o seu maior destaque é Medicina, muito ambicionado por estudantes de todas as partes do país.

A boa notícia é que as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da Universidade Positivo já estão abertas.

Dessa maneira, para te ajudar a participar da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UP. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UP: inscrições estão abertas

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Universidade Positivo estão abertas e serão recebidas até o dia 23 de outubro.

Os estudantes poderão se inscrever exclusivamente de forma virtual por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Universidade Positivo. Será preciso fazer login ou cadastro no site da UP para dar início ao procedimento de inscrição.

Além disso, é importante ressaltar que os candidatos que precisarão de atendimento especial durante a realização das provas devem indicar a própria necessidade durante o ato de inscrição no vestibular.



Ainda segundo o edital do processo seletivo, poderão participar do Vestibular de Medicina da Universidade Positivo somente os candidatos que estão cursando o último ano do ensino médio ou que já concluíram o ensino médio. Assim, candidatos “treineiros” não poderão se inscrever e participar da seleção.

Vestibular de Medicina UP: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do processo seletivo.

Não será oferecida isenção da taxa de inscrição para essa edição do processo seletivo da UP.

Vestibular de Medicina UP: prova presencial

O Vestibular de Medicina da Universidade Positivo prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos inscritos.

O exame será aplicado no dia 28 de outubro, das 14h às 18h, no campus principal da Universidade Positivo, em Curitiba.

As provas serão compostas por duas etapas, aplicadas no mesmo dia:

Prova objetiva: composta por 45 questões objetivas (de múltipla escolha);

Prova de redação : será avaliada de 0 a 30 pontos. O candidato deverá redigir um texto a partir do tema proposto.

Os candidatos podem acessar o conteúdo programático das provas do Vestibular de Medicina no edital do processo seletivo.

É importante mencionar, ainda, que os candidatos que obtiverem nota zero na prova de objetivas ou na redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina UP: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Universidade Positivo está oferecendo 149 vagas para o curso de Medicina ministrado no campus principal da instituição, em Curitiba.

Os participantes aprovados no processo seletivo poderão ingressar na UP no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UP: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito preliminar da prova do Vestibular de Medicina será divulgado no dia 30 de outubro, a partir das 10h. Os candidatos poderão acessar o documento no site oficial da UP e os candidatos poderão enviar recursos em até 24 horas após a divulgação do gabarito.

Por fim, o resultado definitivo do processo seletivo da UP será divulgado no dia 06 de novembro, a partir das 16h. A lista com os nomes dos candidatos aprovados estará disponível no site da Universidade Positivo.

Todos os candidatos aprovados na primeira chamada do Vestibular de Medicina deverão realizar matrícula na Universidade Positivo entre os dias 06 e 17 de novembro.

Ainda está com alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da Universidade Positivo e consulte mais informações sobre a seleção.