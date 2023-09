Vestibular de Medicina da UniNorte está com inscrições abertas

O Centro Universitário UniNorte é uma instituição de ensino superior privada com unidades em diferentes cidades do norte do país.

A instituição oferece diversos cursos para os seus estudantes, mas um dos grandes destaques é Medicina, muito ambicionado e concorrido.

Quer estudar na UniNorte? Então está com sorte! As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da instituição já estão abertas.

Assim, para que você possa realizar a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024/1 da UniNorte. Confira!

Vestibular de Medicina UniNorte: inscrições estão abertas

A UniNorte anunciou o início do período de inscrições para a próxima edição do seu Vestibular de Medicina. Todos os candidatos poderão se inscrever até o mês de outubro, mas o último dia para inscrições irá depender da modalidade de participação escolhida pelo candidato. Veja os prazos a seguir:

Modalidade “nota do ENEM”: 23 de outubro ;

Modalidade “prova vestibular”: 27 de outubro.

As inscrições para as duas modalidades deverão ser realizadas de forma online no site da UniNorte. Para dar início ao procedimento de inscrição, os estudantes deverão preencher um formulário eletrônico.

Poderão participar do Vestibular de Medicina da UniNorte somente os candidatos que puderem apresentar certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente) no momento da matrícula. Os estudantes que estiverem cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio não poderão participar do processo seletivo como “treineiros”.



Você também pode gostar:

Por fim, os candidatos que precisarem de atendimento especial deverão indicar a própria necessidade no ato de inscrição.

Vestibular de Medicina UniNorte: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$150,00 para participar do Vestibular de Medicina 2024/1 da UniNorte. O pagamento poderá ser efetuado somente via cartão de crédito.

Vestibular de Medicina UniNorte: funcionamento da prova

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova vestibular” deverão realizar um exame no dia 03 de novembro, das 14h às 18h (horário do Acre). A prova poderá ser realizada de forma online ou presencialmente.

O exame será composto por uma proposta de redação e por 30 questões de múltipla escolha (objetivas). As questões serão distribuídas da seguinte forma:

10 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT);

06 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT);

04 questões de Matemática e suas Tecnologias (MT);

10 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT);

Na prova de redação, o candidato deverá redigir um texto de tipo dissertativo-argumentativo

As provas serão aplicadas de forma online através da plataforma Prova Fácil ou de forma presencial no campus da UniNorte em Rio Branco, Acre.

A pontuação final do candidato será calculada com base na soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de redação. É importante destacar que a UniNorte irá usar um bônus de inclusão regional nesta edição do processo seletivo, que consiste em um acréscimo de 15% sobre as notas de cada prova para os candidatos que tiverem cursado e concluído o ensino médio em instituições de ensino localizadas no estado do Acre ou nos municípios de Guajará e Boca do Acre, no estado do Amazonas.

Vestibular de Medicina UniNorte: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024/1, a UniNorte irá oferecer 30 vagas para o curso de Medicina. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UniNorte: divulgação dos resultados

O resultado final do Vestibular de Medicina da UniNorte será divulgado em datas diferentes conforme a modalidade de participação escolhida pelo candidato.

Para a modalidade “nota do ENEM”, o resultado será divulgado no dia 27 de outubro. Os candidatos que optarem pela modalidade “prova vestibular”, por sua vez, poderão acessar o resultado do Vestibular de Medicina no dia 09 de novembro.

Ficou alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da UniNorte para mais informações sobre o processo seletivo.