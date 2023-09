Vestibular Fuvest 2024: veja o GUIA COMPLETO

O Vestibular da Fuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, é um dos mais disputados de todo o país. O processo seletivo permite o ingresso dos candidatos

A Fuvest já divulgou o calendário oficial da próxima edição do Vestibular e os candidatos devem ficar atentos: com as datas da prova se aproximando, é importante conhecer algumas informações sobre o processo seletivo.

Mas, não se preocupe! Para te ajudar, o artigo de hoje separou um GUIA COMPLETO sobre o Vestibular da Fuvest. Vamos conferir!

Vestibular Fuvest 2024: inscrições já começaram

O período de inscrições já começou e, conforme previsto pelo calendário divulgado pela Fuvest, os candidatos poderão se inscrever até às 12h do dia 06 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do site da Fuvest. Para participar, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 191,00 até o dia 07 de outubro. Mas, a Fuvest também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa entre os meses de maio e julho.

Vestibular Fuvest 2024: quando as provas serão realizadas?

Como em edições passadas, o Vestibular da Fuvest 2024 será realizado em duas etapas: a primeira e a segunda fase.

A primeira fase será realizada no dia 19 de novembro. Na ocasião, os candidatos irão responder 90 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas variados estudados ao longo do ensino médio.



A segunda etapa do Vestibular, por sua vez, será aplicada nos dias 17 e 18 de dezembro. Nessa fase, os participantes deverão responder questões dissertativas e escrever uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora. Porém, é importante ressaltar que somente os candidatos aprovados na primeira fase poderão participar da segunda etapa da Fuvest.

Por fim, os candidatos que precisam fazer provas de habilidades específicas (como no caso dos cursos de Artes Cênicas, Música e Arte Visual) irão realizar os exames entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2024.

Vestibular Fuvest 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2024, a Fuvest está oferecendo 8.147 vagas para diversos cursos de graduação ministrados pela USP, Universidade de São Paulo.

Do total de vagas, 4.888 vagas serão destinadas para candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”, enquanto 2.053 serão direcionadas aos candidatos de escola pública (EP) e 1.206 para os participantes EP/PPI.

Vestibular Fuvest 2024: como funciona a redação?

A redação é um dos elementos mais importantes no Vestibular da Fuvest: ela é responsável por 12,5% da pontuação final do participante, uma porcentagem muito considerável.

Na prova, os candidatos deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo. Idealmente, o texto deverá ser dividido em três partes: introdução (1 parágrafo), desenvolvimento (2 parágrafos) e conclusão (1 parágrafo).

A redação do Vestibular da Fuvest deve possuir no mínimo 20 linhas e o candidato não deve fugir do tema proposto. Por fim, não se esqueça de que você precisa criar um título para o seu texto na prova da Fuvest.

Uma boa forma de praticar a redação é usando os temas de provas passadas. Veja quais foram os temas da prova de redação das últimas edições da Fuvest:

Fuvest 2023: Refugiados ambientais e vulnerabilidade social;

Fuvest 2022: As diferentes faces do riso;

Fuvest 2021: O mundo contemporâneo está fora da ordem?;

Fuvest 2020: O papel da ciência no mundo contemporâneo;

Fuvest 2019: Passado/ presente;

Fuvest 2018: Limites para a arte.

Vestibular Fuvest 2024: quais são os livros obrigatórios?

A Fuvest já divulgou a lista com os livros obrigatórios que serão abordados pelas questões do Vestibular 2024, tanto na primeira como na segunda fase. É recomendada a leitura integral das obras selecionadas.

Veja quais foram os livros selecionados para o vestibular e os seus respectivos autores:

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles;

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Quincas Borba, de Machado de Assis ;

Angústia, de Graciliano Ramos

Dois irmãos, de Milton Hatoum;

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade;

Mensagem, de Fernando Pessoa

Nós matamos o cão tinhoso!, de Luís Bernardo Honwana;

Campo Geral, de Guimarães Rosa.