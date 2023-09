Vettel ‘ameaça’ retorno da F1: o assento de Checo Perez está em perigo?

Fernando Alonso, Michael Schumacher, Niki Lauda e até mesmo Kimi Raikkonen? Todos eles têm uma coisa em comum e não é que todos dirigiram Ferrari em algum momento de suas carreiras.

Esses pilotos decidiram retornar à F1 após se aposentarem do esporte. O último a se aposentar das corridas de Grande Prêmio foi Sebastian Vettel em Abu Dhabi 2022. Agora, o alemão sugeriu um retorno.

O tetracampeão mundial deixa uma pequena lacuna para um retorno no futuro. Nada é impossível e o alemão sabe bem disso.

“Voltarei? Não posso dizer não porque nunca se sabe o que pode acontecer”, explicou o alemão à Sky Sports.

Embora ele não esteja mais na Fórmula 1 hoje, o ex- Aston MartinRed Bull e Ferrari motorista não desistiu completamente de dirigir.

O alemão foi visto recentemente em Nurburgring com o RB7, mesmo carro que Checo Pérez dirigi em La Castellana, em Madrid, no meio do verão.

Ainda na segunda-feira, Conselheiro-chefe da Red Bull, Helmut Marko sugeriu que não descartaria a possibilidade de Sebastián Vettel retornando à Fórmula 1 em uma equipe de ponta, embora não tenha mencionado especificamente a Red Bull.

Especulação da Aston Martin

Lance PasseioA lesão de Michael na pré-temporada, antes do teste no Bahrein, causou um pequeno terremoto em Silverstone, não por causa da importância do problema, mas por causa da janela limitada disponível para a equipe.

Houve especulações de que Vettel voltaria para as duas primeiras rodadas da temporada, mas Stroll freou isso ao declarar sua vontade de estar no Bahrein.

Felipe Drogavitch finalmente substituiu o piloto canadense no teste, e Passeio voltou a tempo para a primeira corrida da temporada. Desde então, não se falou mais sobre um possível retorno de Vettel.

No entanto, apesar de ser difícil conseguir vagas na F1, olhando para a história recente, Vettel ainda tem uma chance (remota).