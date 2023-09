Viatura da PRF e Policiais são arrastados por Correnteza

Relatos iniciais indicam que a rodovia BR-116 está completamente interrompida. As redes sociais se agitaram com um vídeo que mostra um veículo da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Camaquã sendo levado pela correnteza. Tal situação decorre do aumento do nível do Arroio Velhaco devido às chuvas intensas na região.

A Situação na BR-116

O vídeo mostra a BR-116, especificamente no quilômetro 386, inundada. A água já ultrapassou a outra pista, impossibilitando o tráfego de veículos.

Chuvas Intensas e Bloqueio da Pista

De acordo com a Metsul Meteorologia, a precipitação na região atingiu 80 mm apenas nesta manhã. Ainda segundo a mesma fonte, a chuva em Camaquã desde segunda-feira totaliza 150 mm.

? URGENTE | Vídeo registra o momento em que uma viatura da Polícia Rodoviária Federal é arrastada pela correnteza junto ao Arroio Velhaco, na BR-116, em Camaquã, no Sul gaúcho. Bombeiros e helicóptero foram acionados. Chuva em Camaquã desde segunda alcança 150 mm, 80 mm só hoje. pic.twitter.com/xI9WowrHQh — MetSul Meteorologia (@metsul) September 13, 2023

— MetSul Meteorologia (@metsul) 13 de setembro de 2023

Ação dos Bombeiros e Helicóptero



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à situação. Além disso, um helicóptero também foi enviado ao local para auxiliar nos trabalhos.

Repercussão nas Redes Sociais

Nas redes sociais, usuários compartilham vídeos e imagens impressionantes da situação. Um usuário do Twitter, por exemplo, destaca o momento em que as águas invadem a outra pista.

Água já atravessa a outra pista pic.twitter.com/qtkjj34XqZ — PauloWaltzer (@PauloWaltzer) September 13, 2023

Sem Retorno da PRF

Até a finalização desta matéria, não houve retorno da PRF sobre a situação.

Chuva no RS

A chuva forte voltou a atingir o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O Rio Taquari voltou a subir e chegou ao nível de 16 metros, três metros acima do normal. Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, houve até chuva de granizo.

De acordo com a Climatempo Meteorologia, houve alto volume de chuv também em cidades das regiões Sul, Litoral Norte, Fronteira Oeste e Região Metropolitana de Porto Alegre.