Victor Wembanyama deslumbra os fãs com incrível flexibilidade e rotina de alongamento

Melhor escolha do San Antonio Spurs no drafto imponente Victor Wembanyama, 7 pés-3está deixando os fãs da NBA maravilhados com sua demonstração de flexibilidade.

A sensação francesa de 19 anos recentemente acessou o Instagram para compartilhar um vídeo, mostrando seu extraordinária amplitude de movimento e agilidade através de uma série de exercícios de alongamento.

No vídeo, Wembanyama desafia as expectativas realizando alongamentos sem esforço isso seria um desafio para indivíduos de qualquer altura.

Sua dedicação em melhorar sua capacidade atlética e flexibilidade à medida que o verão se aproxima do fim sugere que ele está se preparando para uma emocionante temporada de estreia com os Spurs.

Com suas habilidades extraordinárias e compromisso com o aprimoramento, ele é pronto para fazer ondas na ligadeixando os entusiastas do basquete entusiasmados.