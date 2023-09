Vida e obra de Rubem Braga

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 1913, o escritor Rubem Braga teve uma infância cercada pela natureza exuberante do litoral brasileiro. Essa proximidade com a beleza natural e a simplicidade da vida moldou profundamente sua visão de mundo e influenciou seu estilo de escrita.

Ainda jovem, Braga se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar como jornalista e a escrever suas primeiras crônicas.

Sua carreira literária foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial, quando serviu como correspondente de guerra, testemunhando eventos históricos que tiveram um impacto profundo em sua escrita posterior.

Após o conflito, Rubem Braga voltou ao Brasil e retomou sua carreira jornalística e literária com uma riqueza de experiências e perspectivas.

A Arte da Crônica

A crônica é uma forma literária que se destaca na obra de Rubem Braga. Suas crônicas são como janelas abertas para o cotidiano brasileiro, onde a vida comum se desenrola em todo o seu esplendor e simplicidade.

Sua escrita é tão eficaz em parte porque ele mergulha nas pequenas nuances da vida, capturando os momentos efêmeros que muitos de nós negligenciamos.

Em suas crônicas, o autor aborda uma ampla gama de temas, desde cenas da natureza até a vida urbana, da política à cultura popular. Ele transforma o comum em algo extraordinário, revelando a poesia que existe no dia a dia. Seu estilo é marcado por uma prosa fluída, repleta de metáforas e imagens vívidas que fazem com que o leitor se sinta imerso na cena que está sendo descrita.



Outra marca registrada de sua obra é sua profunda conexão com a natureza. Ele frequentemente descreve o cenário natural do Brasil com uma reverência quase religiosa, como se estivesse em comunhão com a terra e o mar.

Além de sua profunda ligação com a natureza, Rubem Braga também abordou questões sociais e políticas em suas crônicas. O escritor viveu em um período tumultuado da história do Brasil. Entre os eventos vividos por ele podemos destacar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e a Ditadura Militar. Esses acontecimentos inevitavelmente moldaram suas perspectivas.

Ele também foi um observador atento da vida cotidiana dos brasileiros. Nesse sentido, as suas crônicas frequentemente destacam as peculiaridades, as alegrias e as tristezas do povo brasileiro. Ele conseguia capturar a essência da cultura e da alma do país em suas palavras.

Pincipais obras

A Borboleta Amarela e Outros Contos (1944): Este é de seus livros mais iconicos, reunindo uma coletânea de contos que abrangem uma variedade de temas, desde observações sobre a natureza até reflexões sobre a vida cotidiana e a condição humana.

Crônicas do Espírito Santo (1955): Neste livro, Braga homenageia sua terra natal, o Espírito Santo, através de uma série de crônicas que destacam as paisagens, as pessoas e a cultura da região.

O Conde e o Passarinho (1965): Esta obra apresenta uma coleção de contos que exploram a complexidade das relações humanas, principalmente abordando temas de solidão, amor e autoconhecimento.

O Homem Rouco (1979): Um livro que reúne crônicas escritas por Braga ao longo de várias décadas. Suas crônicas abordam uma ampla gama de temas, refletindo a evolução de sua escrita ao longo do tempo.

Ai de Ti, Copacabana (1960): Este livro é uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro, particularmente ao bairro de Copacabana, onde Rubem Braga viveu por muitos anos. Assim, as crônicas dessa obra capturam a atmosfera única da cidade e sua população diversificada.

O legado de Rubem Braga na literatura brasileira é inegável. Sua habilidade única de enxergar a beleza na simplicidade, a profundidade no cotidiano e a humanidade nas pessoas deixa um impacto duradouro. Sua influência pode ser vista em muitos escritores contemporâneos que valorizam a observação atenta do mundo ao seu redor e a habilidade de contar histórias que ressoam com a experiência.

