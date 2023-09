Vídeo: a reação do matchmaker do UFC à decisão de Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2

Os fãs não foram os únicos chocados com o empate dividido na atração principal do Noche UFC, Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2.

As câmeras capturaram a reação do antigo matchmaker do UFC, Sean Shelby, depois que ele pareceu ter sido informado da decisão pelo locutor do UFC Bruce Buffer (via Spinnin Backfist).

Shelby parece incrédulo depois que Buffer sussurra em seu ouvido, e ele pode ser visto claramente dizendo: “O quê?” Mais tarde, ele enrolou o cinto na cintura de Grasso.

O empate dividido foi decidido quando a rodada final da luta pelo título de cinco rounds foi marcada por 10-8 a favor de Grasso, que ameaçou finalizar Shevchenko após travar uma luta competitiva em pé. Os juízes marcaram os rounds da mesma forma, dando a Shevchenko 3-1 sobre Grasso antes do quinto round.

Grasso finalizou Shevchenko para conquistar o título peso mosca do UFC no UFC 285, quando Shevchenko novamente desistiu e finalizou com um mata-leão.

De acordo com as estatísticas do UFC, Grasso superou Shevchenko no total de golpes (262 a 199), enquanto acertou apenas mais quatro golpes significativos (84 a 80. Shevchenko também completou quatro quedas a uma para Grasso, que marcou um knockdown no segundo round.