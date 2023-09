Vídeo: Alex Pereira engana Glover Teixeira de forma hilariante para que coma guardanapo de restaurante

Cuidado com a família Pereira quando o assunto é pegadinha.

Não muito depois de os filhos de Alex Pereira terem atacado o velho (e mal sobreviveram para contar a história), o ex-campeão dos médios do UFC deu o troco contra seu amigo e técnico de longa data, Glover Teixeira. Em um vídeo postado sexta-feira no Instagram, Pereira é visto enganando Teixeira fazendo-o acreditar que um guardanapo em um restaurante de sushi é algum tipo de prato especial.

“Olha a pegadinha que vou fazer com o Glover. É um guardanapo para limpar as mãos, e eu digo a ele que é para comer”, diz Pereira em português, sorrindo.

“Bom, hein?” Teixeira responde em português após receber o prato. “Porra, cara. Droga.”

“Vamos, ‘Poatan!’”, acrescenta Teixeira após comê-lo. “Foda-se, cara!”

Assista ao vídeo da pegadinha hilariante de Pereira contra Teixeira abaixo.

Pereira, 36, desafia Jiri Prochazka pelo título vago dos leves do UFC no dia 11 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York, na luta co-principal do UFC 295.

“Poatan” tem 8-2 como lutador profissional de MMA e é ex-campeão de kickboxing de duas divisões no GLORY. Ele competiu pela última vez em julho, quando derrotou Jan Blachowicz por decisão dividida em sua estreia nos meio-pesados. Se vencer no UFC 295, Pereira se tornará campeão de duas divisões do UFC em apenas sua sétima participação sob a égide da promoção.