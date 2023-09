Vídeo: Alex Pereira quase dá um soco no filho durante pegadinha caseira hilária

Os filhos de Alex Pereira decidiram pregar uma peça nele – e quase levaram um soco.

Um adolescente se escondeu atrás de uma parede vestido de Alien enquanto seu irmão filmava a cena lá de cima, esperando seu pai entrar em casa. A primeira reação de “Poatan” foi levantar a mão direita para dar um soco no intruso, quando seu filho gritou lá de cima, pedindo-lhe que parasse.

Demorou um segundo para o ex-campeão dos médios do UFC perceber que era seu filho caído no chão, desesperado com a ideia de levar um soco na cara.

“Porra, isso não é brincadeira, cara”, disse Pereira aos filhos. “Você só faz merda”

Pereira postou o vídeo em suas redes sociais na noite de domingo.

Pereira, 8-2 como lutador profissional de MMA e ex-campeão de kickboxing de duas divisões no GLORY, lutou pela última vez em julho, quando derrotou Jan Blachowicz por decisão dividida em sua estreia nos meio-pesados. O UFC ainda não anunciou sua próxima luta.