Vídeo: Cedric Doumbe desfere nocaute de cair o queixo em 9 segundos na estreia no PFL

Cedric Doumbe fez jus ao hype em sua estreia no PFL.

O ex-campeão francês de kickboxing precisou de apenas nove segundos para desferir um nocaute violento contra Jordan Zebo diante de uma multidão barulhenta em Paris, no sábado.

A luta terminou em disparada após Zebo dar um chute para iniciar a luta, que Doumbe pegou e imediatamente rebateu. Doumbe acertou Zebo com um enorme gancho de esquerda seguido por uma mão direita para garantir.

Zebo caiu na tela com o árbitro Marc Goddard correndo para interromper a disputa com Doumbe comemorando uma vitória impressionante na luta principal do PFL Europe.

“Essa é uma das melhores preparações que já fiz em esportes de combate”, disse Doumbe após a vitória. “Sinto-me em forma. Tudo estava resolvido para nocauteá-lo. Eu sabia que iria nocauteá-lo. Isso é o que eu esperava.

“Esta é a minha especialidade, sou kickboxer. Ele simplesmente entrou nisso e foi fácil.”

Os replays mostraram o movimento fluido de Doumbe ao receber o chute na cabeça e, quando Zebo tentou girar para longe, o nocauteador de 31 anos desferiu o gancho de esquerda que essencialmente encerrou a luta. Zebo mal teve chance de reagir e muito menos tentar bloquear o soco quando Doumbe o acertou com força e precisão.

A contratação de Doumbe foi considerada uma das melhores adições ao elenco do PFL e ele não perdeu tempo em causar uma primeira impressão memorável.

Com a vitória, Doumbe passa para 5 a 0 na carreira no MMA e aguarda ansiosamente sua próxima missão no PFL, que pode acontecer na nova temporada que começa em 2024.

“Eu nunca recuso uma briga”, gritou Doumbe. “Qualquer um. Nunca preciso criticar ninguém porque sou o melhor.”