Vídeo da noite do UFC: erro do árbitro leva a final polêmico para Daniel Lacerda x Edgar Chairez

Parecia que Daniel Lacerda estava prestes a fazer 0-5 com cinco derrotas por paralisação como lutador do UFC, mas um erro do árbitro designado para sua luta contra Edgar Chairez no peso mosca no evento Noche UFC de sábado fez com que o replay instantâneo fosse usado para fazer o chamada certa.

Chairez prendeu Lacerda com um feio estrangulamento em pé no primeiro round da luta preliminar, quando o braço de Lacerda ficou completamente flácido, fazendo com que o árbitro Chris Tognoni interrompesse a luta. Assim que a decisão foi rejeitada, Lacerda protestou imediatamente e, após revisão, a decisão foi considerada incorreta e anulada.

Confira o vídeo do acabamento que nunca existiu no vídeo abaixo.

Lacerda pode ter outra chance depois que as coisas pareciam difíceis para seu futuro no UFC e, se assim for, tentará a primeira vitória no octógono.

Chairez também não venceu até agora em sua sequência promocional de duas lutas, que inclui uma derrota por decisão para Tatsuro Taira no UFC 290, em julho.