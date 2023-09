Vídeo da pesagem do UFC Paris – MMA Fighting

Na pesagem do UFC Paris, todos os 22 lutadores do card da luta de sábado em Paris subirão na balança na sexta-feira. MMA Fighting tem vídeo ao vivo da pesagem, cortesia do MMA Crazy.

Na luta principal, o ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC Ciryl Gane e Serghei Spivac não podem pesar mais do que 266 quilos, máximo permitido para a luta sem título dos pesos pesados.

Assista à transmissão ao vivo aqui

A pesagem oficial do UFC Paris está prevista para começar às 3h ET.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Paris.

Cartão principal (ESPN + às 15h ET)

Cyril Gane vs. Sergei Spivac

Manon Fioro x Rose Namajunas

Benoit Saint Denis x Thiago Moisés

Volkan Oezdemir vs. Bogdan Guskov

William Gomis vs. Yanis Ghemmouri

Morgan Charrière vs. Manolo Zecchini

Card Preliminar (ESPN + às 12h ET)

Taylor Lapilus vs. Kyle Loughran

Ange Loosa vs. Rhys McKee

Nora Cornolle x Joselyne Edwards

Farid Basharat vs. Claydson Rodrigues

Zarah Fairn vs. Jaqueline Cavalcanti