Vídeo: Dana White e Vince McMahon presentes para tocar a campainha da NYSE quando as ações da fusão UFC-WWE se tornarem públicas

O UFC e a WWE são oficialmente parceiros de tag team.

Na terça-feira, o CEO da Endeavor, Ari Emanuel, teve a honra de tocar a campainha para abrir as negociações na Bolsa de Valores de Nova York e ao mesmo tempo sinalizar o primeiro dia de negociações públicas para a fusão UFC-WWE, oficialmente conhecida como TKO Group Holdings, Inc. (com “TKO” como símbolo).

Emanuel foi acompanhado pelo presidente do UFC, Dana White, e pelo presidente executivo da WWE, Vince McMahon, para comemorar o momento histórico, que pode ser assistido abaixo.

Outras figuras notáveis ​​​​que participaram da cerimônia incluíram os principais executivos da WWE Nick Khan e Paul Levesque (mais conhecidos como “Triple H”), a superestrela da WWE Bianca Belair e o ex-campeão de duas divisões do UFC Daniel Cormier, entre outros.

O evento de terça-feira marcou o culminar de uma série de medidas da Endeavor para unificar os gigantes dos esportes de combate, que foram anunciadas publicamente em abril passado. Embora o UFC e a WWE sejam agora uma empresa de capital aberto, Emanuel disse que o plano é que as promoções continuem a operar de forma independente sob a sua liderança atual.

Assista a um vídeo promocional do anúncio do TKO abaixo.

Emanuel e McMahon também divulgaram declarações por meio de comunicado à imprensa, que pode ser lido aqui: