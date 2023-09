Vídeo de atropelamento e fuga de Shannon Beador, acelera pela rua e bate em casa

Estrela “RHOC” Shannon Beador estava circulando por uma rua residencial momentos antes de bater o carro na lateral de uma casa … de acordo com esta filmagem insana de seu suposto incidente de DUI.

Beador estava correndo em uma rua de Newport Beach, Califórnia, no sábado, pouco antes da meia-noite, quando – com base neste vídeo – ela pareceu calcular mal uma esquina, saiu de controle e bateu em casa. .

TMZ. com

Quase imediatamente, Beador deu ré no carro, saindo da calçada e voltando para a rua antes de se afastar lentamente.

Conseguimos essas fotos dos danos deixados pelo acidente… uma plantadeira de concreto desmoronou após sofrer o impacto do impacto e há uma enorme marca de derrapagem na estrada.

O TMZ divulgou a história… fontes dizem que Beador acabou estacionando no meio da rua, saindo com seu cachorro. Disseram-nos que quando os policiais chegaram, ela tentou agir como se estivesse apenas passeando com o filhote, mas os policiais não acreditaram.