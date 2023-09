Vídeo de Misfits Boxing: filho de Anderson Silva vence o jogo Ben Davis com nocaute com um soco

O filho do ex-campeão peso médio do UFC Anderson Silva encerrou as coisas muito rapidamente no sábado no ringue de boxe, e ainda mostrou alguns traços de seu lendário pai no processo.

No evento Misfits Boxing deste sábado, Gabriel Silva enfrentou o comentarista de MMA Ben Davis. Enquanto Davis apareceu para sua estreia no boxe e estava no jogo, Silva era demais com seu comprimento, tamanho e experiência competitiva geral, derrubando Davis no início da luta antes de derrubá-lo com um nocaute com um soco mais tarde. na 1ª rodada.

Confira abaixo o vídeo do final.

Com a vitória, Silva melhorou para 2 a 0 no ringue de boxe este ano, que inclui vitória por decisão em abril. Antes disso, o jovem de 26 anos competiu em diversas lutas de kickboxing, vencendo a maioria delas. Silva cogitaria uma transição para o MMA, como disse ao MMA Fighting, se pudesse dividir o card com o pai.