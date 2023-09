Vídeo: Demetrious Johnson faz impressões precisas de Conor McGregor, Sean Strickland, Sean O’Malley e muito mais

Demetrious Johnson já é um dos melhores peso por peso que já pisou em uma gaiola, mas ele também pode se encontrar no Monte Rushmore dos lutadores impressionistas.

O ex-campeão peso mosca do UFC que se tornou detentor do título peso galo do ONE Championship recentemente participou de um vídeo onde foi instruído a fazer imitações em pé de alguns dos lutadores mais memoráveis ​​do UFC – do passado e do presente – que inclui os novos campeões do UFC Sean Strickland e Sean O’ Malley, junto com os ex-campeões do UFC Conor McGregor, Israel Adesanya, Khabib Nurmagomedov, Henry Cejudo e Dustin Poirier.

Confira o vídeo das impressões exatas de Johnson abaixo.

Depois de uma lendária sequência de 18 lutas no UFC que levou a defesas de título de dois dígitos no peso mosca, Johnson rumou para o ONE Championship após uma troca promocional para Ben Askren. Desde então, “Mighty Mouse” está com 6-1 na promoção, que inclui vitórias consecutivas no campeonato peso galo sobre Adriano Moraes, que é o único lutador do ONE que vence Johnson.