Vídeo do avião de Pacman Jones mostra incidente que levou à prisão de ex-astro da NFL

TMZ Esportes obteve imagens do incidente que levou a Adam “Pacman” Jones ‘ prisão … mostrando o ex-astro da NFL sendo irritado com comissários de bordo e passageiros antes de ser expulso de seu voo – mas o ex-Bengala acredita que o vídeo prova que ele não fez nada de errado.

Jones, de 39 anos, estava indo para Nova Jersey vindo da área de Cincinnati para o New York Jets vs. Jogo do Buffalo Bills na manhã de segunda-feira… quando ele pediu para trocar de lugar devido a uma tomada elétrica com defeito.