Vídeo do UFC 293: Charles Radtke deixa cair calúnia homofóbica e xinga torcida australiana após vitória

Charles Radtke conseguiu uma vitória em sua estreia no octógono no UFC 293. Em seguida, ele lançou um discurso retórico dirigido à multidão australiana que incluía uma calúnia homofóbica.

O feio incidente ocorreu após a vitória por decisão unânime de Radtke sobre Blood Diamond em uma batalha de ida e volta que durou três rounds. Logo após ser anunciado o vencedor, Radtke foi abordado pelo comentarista colorido do UFC Daniel Cormier, que lhe deu a oportunidade de falar.

“Fodam-se todos vocês no meio da multidão”, gritou Radtke. “Venha aqui e pegue um pouco, seu idiota. Foda-se você!

Um atordoado Cormier imediatamente puxou o microfone e encerrou a entrevista antes de fazer outra pergunta enquanto a multidão cobria Radtke de vaias.

Aparentemente abordando sua entrevista pós-luta, Radtke postou uma mensagem nas redes sociais depois.

Resta saber se o UFC tomará alguma atitude contra Radtke em sua entrevista pós-luta.

De acordo com a política do código de conduta do UFC, os lutadores podem ser punidos por qualquer comportamento que possa ser considerado prejudicial à promoção. É uma regra semelhante que os jogadores de futebol enfrentam na NFL.

Em 2013, o UFC aplicou a Nate Diaz uma multa de US$ 20 mil e o suspendeu por 90 dias depois que ele usou linguagem semelhante no Twitter.